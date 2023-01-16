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توصل باحثون في جامعة ألاباما الأميركية إلى أن إنزيم «ACE2» في القناة الهضمية قد يمنع الإصابة بعمى السكري.

وتشير الدراسات إلى أن السبب الرئيسي للعمى عند البالغين هو اعتلال الشبكية السكري. وهو تلف تدريجي للأوعية الدموية في الأنسجة الحساسة للضوء في مؤخرة العين.

ويرى الأطباء أن مصدر هذا الضرر يكمن في البطن وبشكل أساسي في الأمعاء الدقيقة.

وينشط الإنزيم «ACE2» بتضيق الأوعية الدموعية. ويرتبط مع خلايا نظام «الرينين أنجيوتنسين»، وهو نظام من الهرمونات والإنزيمات التي تنظم ضغط الدم والتغيرات الأيضية الأخرى في الجسم، وتعمل على تنظيم السكري من النوع الأول، إلى جانب إنزيمات تعمل في أنسجة متنوعة.

والجدير بالذكر، هو أن التجارب التي أجريت على الفئران بعد تغذيتها بسلالة بكتيرية معدلة من «Lactobacillus paracasei، التي صممت لإنتاج «ACE2» البشري، نجحت بحماية الفئران من تقدم اعتلال الشبكية السكري.