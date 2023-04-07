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هل أنت أحد مرضى متلازمة القولون العصبي الذين يعانون من الأعراض المزعجة خلال ساعات الصيام في أيام شهر رمضان؟

ماذا لو تتبع نصائح خبراء الصحة والتغذية للتخلص من هذه الأعراض؟



الأعراض:

ويشرح الأطباء أن مرضى متلازمة القولون العصبي يشعرون بتغيّرات وخلل في حركة الأمعاء، مشاكل في الهضم وانتفاخات، تقلّصات وغازات في المعدة وآلام في البطن. فماذا عن الحلول؟

أولاً: يجب الاكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور.

ثانيا: التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه.

ثالثاً: تجنب البقوليات وخصوصاً الفول والمأكولات الدسمة في وجبة السحور

رابعاً: التقليل من المشروبات المنبّهة الغنية بالكافيين، كالقهوة والشاي، خاصةً في الساعات القليلة قبل النوم.

هذا وينصح الخبراء بممارسة بعض التمارين الرياضية التي تُخفف أعراض القولون العصبي في وقت الصيام. وأهمها المشي الذي يساعد على تنظيم الهضم، ويساهم في التخلّص من ألم التقلصات والانتفاخات.