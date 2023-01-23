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عند التوتر، يتوجّه البعض لاشعورياً الى "اللقمشة" اي تناول الوجبات السريعة او رقائق البطاطا(التشيبس) أو الشوكولا، وغيرها من الخيارات المشبعة بالدهون والسعرات الحرارية.

وهذا يتسبب غالبا بزيادة غير مرجوة في الوزن. فكيف نستطيع التوقف عن الأكل بسبب التوتر؟



إليكم بعض المقترحات التي ستساعد باتخاذكم خيارات مختلفة عن اللجوء إلى الأكل لمواجهة التوتر:

- اللجوء إلى وسائل الاسترخاء مثل ممارسة تمارين التنفس أو رياضة اليوغا. فهي تساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج.

- ممارسة النشاط الجسدي: يجب اختيار النشاط الجسدي المناسب للوزن والشخصية أياً كان نوعه كالرقص والمشي وغيرهما.

- النوم بمعدلات كافية لأن التعب وقلة النوم يؤديان إلى حالة توتر مستمرة.

- البحث عن الأغذية التي تحتوي على السكريات البطيئة والفاكهة والخضراوات عند الرغبة بالأكل مع ضرورة التركيز على البروتينات بشكل اساسي. ايضاً يجب التركيز على الأطعمة غير المصنّعة.