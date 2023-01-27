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العناية بالأظافر مسألة ضرورية لأناقة اليد ونظافتها. ويجب استخدام الصابون والمعقمات من أجل تنظيفها كما يجب.

والأهم أنه يجب تعقيم "أدوات التقليم" باستمرار خصوصاً عند مشاركتها مع عدة أشخاص في المنزل أو صالونات التجميل.

في هذا السياق، تنصح المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها "CDC"، بالخطوات التالية:

- إبقاء الأظافر قصيرة وتقليمها تباعاً

- غسل ما تحت الظفر بالصابون والماء، أو بفرشاة مخصصة لهذه الغاية.

- غسل أدوات قص الأظافر قبل القيام بالتقليم.

- تفادي عض الأظافر وما يحيط بها.

- عدم قص الجلد الميت الذي يكون حول الظفر، لأنه يؤدي دوراً مفيداً، فهو بمثابة حاجز يحمي من العدوى.

- احرصوا على إزالة القطعة الصغيرة من الجلد التي تكون مزعجة على طرف الظفر وتسمى "السأف" أو "النسر" بمقص معقم بدلاً من عضها أو سحبها بطريقة عبثية.

هذا وتوصي المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، بالحرص على تنظيف الأظافر وقصها عند الضرورة، منعاً لتجمّع الأوساخ والجراثيم، أو الإصابة بعدوى الدودة الدبوسية، وغيرها من الأمراض الجلدية.



طرق عملية لتنظيف الأظافر:

1- تنظيف الاظافر بماء الليمون

قومي بنقع أظافرك فى ماء مضاف إليه عصير أو شرائح ليمون لحوالي 5 دقائق من ثم افركيهما جيدا بواسطة فرشاة حيث يعمل الليمون على تفكيك الاوساخ العالقة تحت الظفر، كما انه يزيل الجلد الميت.

2- معجون الاسنان

يساعد معجون الأسنان في تنظيف الأظافر وازالة التصبغات عنها لإحتوائه على مواد مبيضة.

يمكنك استخدام القليل منه لفرك اظافرك جيدًا مرتين او 3 مرات خلال اليوم وستلاحظين كما أصبحت أظافرك ناصعة البياض.

3- الماء والملح

يمكنك استخدام ماء البحر او كمية من الملح مع المياه لنقع الأظافر.

بعدها، افركي الأظافر جيدًا باستخدام فرشاة مناسبة، لتحصلي على اظافر براقة وبيضاء.

4- كربونات الصودا

ذوّبي نصف ملعقة طعام من كربونات الصودا في وعاء بداخله كمية مناسبة من الماء، وانقعي الاظافر فيه لدقائق. من ثم افركيهم بواسطة فرشاة اسنان لتحصلي على أظافر بيضاء ونظيفة.