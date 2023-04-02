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قدمت هيئة الدواء المصرية تشخيصاً وإرشادات لتجنب مشكلتي عسر الهضم والحموضة التي يواجهها بعض الصائمين خلال شهر رمضان بشكلٍ خاص.

وتتعدد أسباب المشكلتين وتختلف تبعاً للتاريخ المرضي، أو بسبب فوضى القواعد الصحية، أو بسبب تغيير مواعيد تناول الطعام، في فترة الصيام.



الأعراض

وتظهر أعراض عسر الهضم في الشعور بالألم أعلى البطن، أو الامتلاء، أو غازات في البطن، بعد تناول الطعام مباشرة.​

وقد يحدث ذلك نتيجة تناول المشروبات الغازية أو مشروبات الكافيين، أو الأطعمة الدسمة، وربما بسبب التوتر، والتدخين، أو لوجود مرض بالجهاز الهضمي، أو عدوى بكتيرية، أو بسبب تناول بعض الأدوية، ومنها المسكنات.​

أما الحموضة، فهي حرقان شديد نتيجة تسرب أحماض المعدة إلى المريء؛ حيث يشعر المريض بالألم، وفي الأغلب يبدأ الشعور بالحموضة بعد تناول أطعمة معينة، أو نتيجة مشكلات في المعدة، مثل وجود قرحة أو حدوث ارتخاء في عضلات العليا التي تنظم دخول الطعام؛ حيث يتسبب الارتخاء في تسرب الأحماض.

الحلّ

كيف يمكن تجنّب مشكلتي عسر الهضم والحموضة في شهر رمضان؟ الجواب في ما يلي:

- تناولوا وجبات خفيفة بدلاً من الوجبات الكبيرة المعتادة

- تجنبوا السحور قبل النوم مباشرة

- تناولوا الطعام ببطء منعاً لحدوث عسر الهضم والتقليل من احتمالات حدوث الحموضة.

- ابتعدوا عن تناول الأطعمة الحارة، والدسمة المملوءة بالدهون غير الصحية.

- يجب التقليل من تناول البصل والثوم

- خففوا من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وابتعدوا عن المشروبات الغازية.

- احرصوا على شرب الماء، مما يساعد على تجنب عسر الهضم، والتقليل من الشعور بالحموضة.

- حاولوا الإقلاع عن التدخين، لأنه أحد أهم مسببات الحموضة المتكررة​.

- تجنبوا النوم مباشرةً بعد الأكل، واحرصوا على أن يكون الرأس مرتفعاً عن الجسم عند النوم، لتقليل الحموضة.​

- يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي، لتحديد الأدوية المناسبة، وطرق تناولها، في حال استمرار الأعراض المزعجة.