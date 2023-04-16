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روما: خرج رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني من العناية المركزة التي نقل اليها في الخامس من نيسان/أبريل، لكنه لا يزال في المستشفى وفق ما كتبت صحيفة "ال كورييريه ديلا سيرا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من عائلته قولها ان قطب الإعلام البالغ من العمر 86 عاما الذي كان في العناية المركزة في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو(شمال) لاصابته بالتهاب رئوي وسرطان دم مزمن "نقل إلى وحدة علاج عادية".

سرطان الدم

ويعاني برلوسكوني الذي كان حاضرا في المشهد السياسي لفترة طويلة وأعيد انتخابه في مجلس الشيوخ في 2022، من التهاب رئوي مرتبط "بسرطان الدم النخاعي المزمن المصاب به منذ بعض الوقت" وفقا لأطبائه.

في السنوات الاخيرة نقل سيلفيو برلوسكوني، أحد أغنى الرجال في ايطاليا مع ثروة تقدرها مجلة فوربس بنحو 6,4 مليار يورو، مرارا الى المستشفى بسبب مشاكل صحية.

الشهر الماضي أمضى أربعة أيام في المستشفى نفسه.

تولى برلوسكوني الذي دخل المعترك السياسي في عام 1994، رئاسة الوزراء تسع سنوات. رغم سلسلة الفضائح الجنسية والقضايا القضائية التي شوهت سمعته، احتفظ بمكانة خاصة في قلوب العديد من الإيطاليين.