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قدمت هيئة الدواء المصرية عدة نصائح للوقاية من اضطرابات ما بعد الولادة.

وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والمحافظة على انتظام مستويات السكر في الدم، وتناول وجبات صغيرة في أوقات متباعدة.

وشددت على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم، بما يقارب الـ8 ساعات يومياً.

ونصحت بتنظيم الوقت بتنفيذ المهام اليومية لأن التنظيم يساعد على التقليل من التوتر.

كما رأت أن مشاركة الأصدقاء المقربين والعائلة والزوج بالأفكار والمشاعر، يساعد في التخلّص من المشاعر السلبية ويخفف تداعيات عوارض ما بعد الولادة​.

أسباب الاكتئاب

تتعرض الكثير من النساء إلى مشكلات نفسية في فترة ما بعد الولادة فما هي العوامل التي تُسبِّب الاضطرابات في نفسية الأم؟



التغيرات الهرمونية

تؤدي التغيرات الهرمونية، وفق هيئة الدواء المصرية، إلى حدوث هبوط مفاجئ وشديد في مستويات هرموني الأستروجين والبروجيستيرون لدى النساء بعد الولادة.

وقد يكون هذا التغير سبباً للاضطرابات النفسية. فمستويات هذه الهرمونات ترتفع بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة من الحمل.​

يضاف إلى ذلك ارتفاع مستويات هرمون «البرولاكتين»، الذي يعرف بـ«هرمون الحليب» قبل الولادة، حيث يتم إفراز هذا الهرمون لتحفيز غدد الثدي على إفراز حليب الرضاعة الطبيعية، وقد تبين أن ارتفاع مستويات هرمون «البرولاكتين» يتسبب في حدوث تقلبات مزاجية عند الأم.​

الاضطرابات المزاجية والنفسية

وتعد العوامل النفسية سبباً مؤثراً في اضطرابات ما بعد الولادة، وذلك لأن الولادة في حد ذاتها تُعد تغييراً كبيراً في حياة الأم، حيث تتسبب لها في الضغوطات النفسية والاضطرابات المزاجية، خاصةً في وجود عوامل أخرى مسببة للضغط النفسي، وهو ما يجعل من امرأة ما دون غيرها أكثر عرضةً للإصابة بالاضطرابات المزاجية والنفسية بعد الولادة.