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نجح باحثون أميركيون من جامعة كلورادو بولدر بتطوير عمل الجهاز المخصص للكشف الفوري عن فيروس كوفيد-19، إلى الكشف عن أمراض الرئة والسرطان.

ويشرح جون يي، قائد الدراسة، وأستاذ الفيزياء بالجامعة ان إمكانيات التكنولوجيا لا نهاية لها، وحجم الجهاز حالياً بحجم طاولة كبيرة، لكننا بصدد تعديله ليكون صغيراً بما يكفي لتثبيته على الهاتف.

وأعطى أملا كبيراً بإمكانية إجراء هذا الفحص ذاتياً في المستقبل، من خلال دمج تقنية الجهاز بالهاتف المحمول والحصول على المعلومات الصحية.



يعمل هذا الجهاز بتقنية الليزر والذكاء الاصطناعي. وهو يتكون من بناء معقد من الليزر والمرايا. يتم توصيل عينة التنفس بالأنابيب حيث يطلق الليزر ضوءاً غير مرئي من الأشعة تحت الحمراء عند آلاف الترددات المختلفة، ونظراً لأن كل نوع من الجزيئات يمتص الضوء بشكلٍ مختلف فإنه ينتج عن عينات التنفس ظلال مميزة يعمل الجهاز على ترجمتها للكشف عما إذا كانت العينة إيجابية أم سلبية.

ويبحث الفريق الآن في مجموعة من الأمراض الأخرى على أمل أن يُحدث هذا المحلل للتنفس ثورة في التشخيص الطبي.

