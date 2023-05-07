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كشف باحثون أميريكيون من جامعة واشنطن، عن أعراض تحذيرية لسرطان القولون عند البالغين. وذلك في دراسة تناولت تضاعف معدلات الإصابة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاماً.

ونصح الأطباء بعدم إهمال مراجعة الطبيب في الحالات التالية: حدوث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، أو الشحوب تحت الجفن السفلي، أو البشرة الشاحبة، أو المصفرة بشكل غير عادي.

هذا وأكد د. يين كاو، من جامعة واشنطن أن التشخيص المبكر للمرض يقلل من الحاجة إلى علاج قاسي، ويحسّن نوعية حياة المرضى، ويرفع معدلات البقاء على قيد الحياة".