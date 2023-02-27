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حذّرت هيئة الدواء المصرية من تبني مفاهيم خاطئة حول متلازمة القولون العصبي عند الشعور بألم في المعدة، مع القيء والتجشؤ، وخروج الدم مع البراز.

ونبّهت أن بعض هذه الأعراض قد تدل على مشكلات صحية خطيرة أخرى كالسرطان، وليس فقط "القولون العصبي".

وفي هذا السياق، طالبت المرضى بعدم التصرف باجتهاد ذاتي في تشخيص متلازمة "القولون العصبي" وطريقة علاجها، محذّرة من تناول بعض أدوية الإمساك لمدةٍ طويلةبدون مراجعة الطبيب. لأن هذه الأدوية قد تتسبب في حدوث إمساك مزمن.

وعليه، تنصح "الهيئة" بتنظيم حركة الأمعاء. وذلك، عبر تناول كميات قليلة من الطعام، في عدد وجبات أكثر، على الأقل ثلاثة يوميا.

وشددت على ضرورة التنويع في أنواع الأطعمة بين وجبةٍ وأخرى، لا في الوجبة الواحدة. كما أكدت على أهمية التمارين الرياضية في تنشيط حركة الجهاز الهضمي، وأيضاً، على الابتعاد عن التوتر والقلق والضغط العصبي، منعاً لتهيّج القولون.​

ماهي متلازمة "القولون العصبي"؟

تعد متلازمة "القولون العصبي" من الاضطرابات الشائعة، التي تصيب الأمعاء الغليظة. وتظهر مؤشراتها على صورة تقلصات وألم في البطن وانتفاخ وغازات، وصولاً إلى حدوث إسهال أو إمساك أو كليهما معاً.



ويمكن التعامل مع متلازمة "القولون العصبي"، من خلال بعض الأدوية الفاعلة التي تعمل على تهدئة تهيج القولون، والتخفيف من بعض أعراضه المزعجة، وصولاً إلى الشفاء مع ضرورة الانتظام في تناول الدواء، وفق المدة والجرعة المحددة، بشرط عدم استخدام أي علاج او تناول أي دواء بدون وصفة طبيب مختص.