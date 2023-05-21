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كاب كانافيرال (الولايات المتحدة): تنطلق مهمة خاصة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأحد إلى محطة الفضاء الدولية مع أول سعوديين أحدهما سيدة، سيتوجهان إلى هذا المختبر الطائر.

وسيطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس اكس" الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني عند الساعة 17,37 (21,37 ت غ) من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية.

وسيضم الطاقم أيضا بيغي ويتسن رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) التي توجهت إلى المحطة الدولية ثلاث مرات من قبل وستتولى قيادة المهمة، ورجل الأعمال الأميركي جون شوفنر الذي سيقود المركبة.

وسيمضي هذا الطاقم عشرة أيام على متن محطة الفضاء الدولية التي يتوقع أن يصل إليها الإثنين حوالى الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش.

برناوي

وقالت ريانة برناوي التي درست العلوم في مؤتمر صحافي خلال الأسبوع الجاري أنه "من دواعي سروري وشرف كبير لي أن أكون أول رائدة فضاء سعودية وأن أمثل المنطقة".

وأكدت أنها متحمسة للتحدث مع أطفال من محطة الفضاء الدولية. وقالت إن "رؤية وجوههم عندما يشاهدون رواد فضاء من منطقتهم للمرة الأولى أمر مثير للاهتمام".

القرني

وفي حياته العادية، يعمل علي القرني طيارا حربيا. وقال "كان لدي دائما شغف لاستكشاف المجهول وتأمل السماء والنجوم"، معتبرا أن "هذه فرصة رائعة بالنسبة لي لمتابعة هذا الشغف وللتحليق بين النجوم هذه المرة".

وكانت السعودية أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء في الماضي، بينما شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان في مهمة أميركية في 1985.

وأنشأت المملكة هيئة الفضاء السعودية في 2018 وأطلقت العام الماضي برنامجًا لإرسال رواد فضاء إلى الفضاء.

ويفترض أن يجري أفراد الطاقم الأربعة حوالى عشرين تجربة أثناء إقامتهم تتعلق واحدة منها بدراسة سلوك الخلايا الجذعية في انعدام الوزن.