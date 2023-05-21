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إيلاف: تشهد المملكة العربية السعودية قفزة جديدة في رحلة تحقيق رؤية 2030، فبعد سابقة سجّلها الأمير سلطان بن سلمان عام 1985، ينطلق الرائدان ريانة برناوي وعلي القرني إلى الفضاء في مهمة خاصة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" إلى محطة الفضاء الدولية.

الرائدان السعوديان

ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية، تذهب إلى الفضاء، وهي في الثلاثينيات من عمرها، وباحثة في الطب الحيوي وحصلت على الماجستير في العلوم الطبية الحيوية من جامعة الفيصل بالرياض. ولديها خبرة تزيد على 9 سنوات في أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية. وستتضمن مهمتها في الفضاء تجارب طبية وبيئية.

وقالت برناوي في مؤتمر صحفي سابق: "يشرفني ويسعدني أن أمثل كل أحلام وآمال كل الناس في المملكة العربية السعودية وجميع النساء في وطني".

وأضافت "هذه فرصة عظيمة بالنسبة لي لتمثيل بلادي، ولتجسيد أحلام الناس هناك".

" إحساسي بالفخر في هذي المهمة.. أكبر شعور أنا أشعر فيه "#نحو_الفضاء 🇸🇦



pic.twitter.com/NaRVFb2tJy — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 19, 2023

وسيجري رواد الفضاء دراسة تغييرات المؤشرات الحيوية في الدم وفي وظائف الجسم خلال مهمات الفضاء قصيرة المدى. ودراسة تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على النشاط الكهربائي في الدماغ.

وسيرافق برناوي مواطنها السعودي علي القرني وهو طيار مقاتل، ويتمتع بخبرة مدتها 12 عاما ولديه أكثر من 2300 ساعة طيران.

وتتضمن الرحلة إجراء عدد من التجارب البحثية العلمية في بيئة الجاذبية الصغرى، ويعد بعضها الأول من نوعه في العالم، بهدف الإجابة على تساؤلات تساعد في الأبحاث الصحية والبيئية.

ودربت السعودية رائدي فضاء آخرين ،مريم فردوس وعلي الغامدي، كجزء من برنامج رحلات الفضاء البشرية.

انطلاق الرحلة الفضائية

ينطلق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، الأحد، ضمن المهمة "Ax-2" التي تضم أيضاً رائدي الفضاء الأميركيين بيغي ويتسون وجون شيفنر.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء أعلنت، السبت، اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين ضمن طاقم المهمة العلمية، قبل التوجه إلى الفضاء الأحد.

تهنئة إماراتية

وكتب مركز محمد بن راشد للفضاء على "تويتر": "نرسل إلى الهيئة السعودية للفضاء أطيب تمنياتنا بنجاح مهمة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، اللذين ينطلقان إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم Ax-2".

النيادي يغرّد

كما غرد رائد الفضاء الإماراتي الموجود حالياً في محطة الفضاء الدولية سلطان النيادي، قائلاً: "على خطى أول رائد فضاء عربي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية".

على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية. أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء.

أتمنى للزميلين كل التوفيق💚 وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/dIHj6Wk8Qb — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 21, 2023

وتابع النيادي: "أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء. أتمنى للزميلين كل التوفيق وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية".