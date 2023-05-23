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كاتماندو: تمكّن متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا الملقّب "رجل إيفرست" من الوصول الثلاثاء إلى قمة أعلى جبل في العالم للمرة الثامنة والعشرين، محطماً رقمه القياسي السابق، بعد يوم واحد من نجاح مواطنه باسانغ داوا شيربا في معادلته.

وأوضح تانيشوور غوراغاين من شركة "سفن ساميت تريكس" التي تولت تنظيم محاولة التسلق لوكالة فرانس برس أن "كامي ريتا شيربا بلغ قمة جبل إيفرست للمرة الثانية (في أسبوع) صباح اليوم، وهي المرة الثامنة والعشرون" يصل إليها.

وكان النيبالي باسانغ داوا شيربا (46 عاماً) توصل الاثنين إلى بلوغ قمة إيفرست (8849 متراً) للمرة السابعة والعشرين، معادلاً بذلك الرقم القياسي الذي حققه كامي ريتا شيربا الأسبوع الفائت.

وبذلك يكون كل من المتسلقين بلغ "سطح العالم" مرتين خلال الموسم الحالي، مثيرين إعجاب المهتمين.

وكان كامي ريتا شيربا الذي يعمل كمرشد جبال منذ أكثر من عشرين عاماً، وصل إلى قمة إيفرست للمرة الأولى في العام 1994.

وبات مذّاك يتسلق إيفرست كل عام تقريباً، فيما أرشد مرات عدة المجموعة التي تتولى وضع الحبال التي تمهد الطريق لمتسلقي الجبل.

جبال خاصة بالأجانب

وتضم النيبال ثمانية من أعلى عشر قمم في العالم، وتستقبل كل موسم ربيع مئات المتسلقين.

وأصدرت سلطاتها هذه السنة 478 تصريحاً لتسلق الجبال خاصة بالأجانب.

وأشارت وزارة السياحة الثلاثاء إلى أن أكثر من 500 متسلق من بينهم المرشدون النيباليون شرعوا في محاولات التسلق.

وبما أنّ معظم المتسلقين الأجانب يحتاجون إلى مرشدين، سيحاول أكثر من 900 شخص تالياً تسلق الجبل في موسم الربيع الذي يستمر حتى بداية حزيران/يونيو، وهو رقم قياسي.

لكنّ عشرة متلسقين من بينهم أربعة نيباليين لقوا حتفهم حتى الآن خلال محاولتهم الوصول إلى أعلى قمة في العالم.