يحتوي البرقوق على كمية من الفيتامينات والمعادن المهمة. فهو غني بفيتامينات A وC وعناصر الكالسيوم والفوسفور والحديد والبورون ومادة البكتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية العضلات والعظام، وقد ثبت أنها تحسن الذاكرة وتبطئ عملية الشيخوخة.



فوائد البرقوق

- يعزّز البرقوق الطازج والمجفف الشعور بالشبع، ويقوي الدم لكونه غنيا بعنصر الحديد.

- يعتبر البرقوق من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في تقليل الالتهاب وحماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

- يعد البرقوق مصدرٌ جيد للبوتاسيوم. يمكن أن تساعد هذه المغذيات في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكتة الدماغية أو أمراض القلب.

- وجدت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم يساعد في تقليل تصلب الشرايين في الفئران ذات الوجبات الغذائية عالية الكوليسترول.

- يعزّز حركات الأمعاء المنتظمة والصحية، ويقلّل مشاكل الهضم مثل الإمساك أو الإسهال. فهذه الفاكهة تمتص الماء وتساعد في إبقاء البراز متجانسًا، خاصة انه يحتوي على السوربيتول، وهو كحول سكر له تأثيرات ملين طبيعي.

- يحافظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

- يساعد الأنثوسيانين الموجود في البرقوق على الحماية من ارتفاع ضغط الدم.

- يلعب دورًا مهمًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (الليبوبروتين منخفض الكثافة أو LDL) في الجسم، وذلك بفضل محتواه الغني بالألياف.

- يحسن مزاج المرأة في حالات انقطاع الطمث، مثل التغيّرات المزاجية والهبات الساخنة.

أضرار البرقوق

- الافراط بتناول البرقوق يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الغازات والانتفاخ والإسهال، خاصة لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي. حيث تم العثور على مادة الأكريلاميد بكميات قابلة للقياس في بعض منتجات البرقوق.

والأكريلاميد هو مادة كيميائية تتشكل عند طهي بعض المنتجات الغذائية أو تحضيرها بطرق مختلفة (مثل التجفيف).

- ينصح الأطباء بعدم تناول الشخص أكثر من 6 حبات متوسطة الحجم خلال اليوم.

- يُحذّر الخبراء الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة والكلى بعدم تناول أكثر من 1-2 حبة برقوق في اليوم. لأن البرقوق يحتوي على الأوكسالات التي قد تزيد من خطر تكون حصى الكلى.