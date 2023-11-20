هل تتناول وجبة الفطور؟ انه سؤال يتوجب على كل شخص ان يجيب عليه بـ"نعم". فخبراء التغذية يعتبرون وجبة الإفطار ضرورية لسلامة عمل اعضاء الجسم. ويقولون أنها تُقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية في حال احتوت مكوناتها على خصائص غذائية مفيدة.

دراسة

وتقول دراسة حديثة نُشِرَت في مجلة BMC Medicine، أن تناول حفنة من المكسرات صباحًا بدلاً من اللحوم والأغذية الحيوانية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 17%، والسكري بنسبة 18 في المئة، والوفاة المبكرة بنسبة 15 في المئة.

وحين أنه لا يوجد دليل على أن منتجات الألبان تهدد صحة القلب والأوعية الدموية، تشير دراسة للمركز الألماني للبحوث إلى ان استبدالها بالمكسرات يرتبط بانخفاض طفيف للغاية في خطر الوفاة المبكرة.

وتُظهر الدراسة أن الأشخاص الذين استبدلوا 50 غراما من اللحوم المصنعة بكمية مماثلة من البقوليات أو العدس أو الحمص أو الفاصوليا، انخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو الإصابة بها بنسبة 23% وكان الخطر أقل، بنسبة 27%، إذا تناولوا 28 إلى 50 غرامًا من المكسرات بدلاً من اللحوم المصنعة.