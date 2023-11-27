هل يصيبكم الصداع عند الاستيقاظ من النوم؟ إذا كان الجواب نعم، فلا تهملوا البحث عن السبب. لأن حالة الصداع حين تتكرر ليست مسألة طبيعية، وقد تدل على وجود مشكلة خطيرة.

أسباب الصداع عند الاستيقاظ

تتعدد أسباب الصداع عند الاستيقاظ من النوم. فهي قد تكون ردة فعل من الجسم على الإفراط بتناول الأدوية المسكنة.

وقد تزداد الحالة سوءًا عند الإكثار من تناول المنبهات التي تحتوي على الكافيين.

مضغ العلكة لوقت طويل ليلًا أو صرير الأسنان أثناء النوم قد يتسبب بصداع عند الاستيقاظ.

لكن، إن كان الشخص يعاني من الصداع بعد الاستيقاظ بشكلٍ متكرر، يجب استشارة طبيب منعًا لتفاقم الأمر لمشكلة خطيرة.

وهو ما نبهت منه الطبيبة الروسية يلينا تساريوفا المتخصصة في علم النوم في حديثها لراديو "سبوتنيك".

وشرحت أن الصداع الذي يظهر بعد الاستيقاظ من النوم يمكن أن يمكن أن يحصل بسبب انحباس الهواء في الغرفة. لكن، إذا كان صداع الصباح لا يزول حتى في حالات تهوية الغرفة بانتظام واتباع نظام نوم محدد، فعلى الشخص استشارة الطبيب. لأن هذا الصداع قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة مثل انقطاع التنفس خلال النوم.

ويشير الاختصاصيون إلى مشكلة نقص الأكسجة التي تُسمّى أيضًا "جوع الأكسجين". وهذه الحالة تحدث مع الشخير، حيث يتوقف التنفس في أثناء النوم.

وهناك خطر بأن يحصل الصداع كنتيجة لارتفاع مستوى ضغط الدم، أو بسبب مقاومة الجسم الداخلية للنهوض والقيام بشيء ما. وهي حالة تحدث غالبا لدى المصابين بحالة اكتئاب.



أما عن حالة اضطراب النوم، فهي تحصل بسبب عدم انتظام مواعيد النوم. فتشرح تساريوفا، أن الجسم يحاول ضبط دورة النوم بحيث تتزامن نهايتها مع الوقت المطلوب للاستيقاظ. ولكن إذا حدث الاستيقاظ في أثناء فترة النوم العميق، فإن الاستيقاظ سيكون أصعب على الدماغ من الاستيقاظ في بداية دورة النوم أو نهايتها. وهو ما يتسبب بالصداع والارهاق والانزعاج".