توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسة الرياضة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء الأصغر سناً بنسبة تصل إلى 10 في المائة.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، يعد سرطان الثدي أكثر شيوعاً لدى النساء فوق سن 50 عاماً، أي بعد انقطاع الطمث، ولكنه غالباً ما يكون أكثر عدوانية ويصعب علاجه عندما يتطور لدى النساء الأصغر سناً. ويتم تشخيص إصابة نحو 5000 امرأة تحت سن 45 بسرطان الثدي كل عام.

وفي الدراسة الجديدة، قام باحثون من معهد أبحاث السرطان في لندن بتحليل بيانات 547 ألف امرأة على مدى ما يقرب من 12 عاماً في المتوسط، وتتبع مستويات نشاطهن البدني وما إذا كن قد أصبن بسرطان الثدي أم لا. وخلال فترة الدراسة، أصيبت أكثر من 10 آلاف مشاركة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث.

ووجد الباحثون، أن ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية الخفيفة، والتي تشمل المشي أو ركوب الدراجات من بين رياضات أخرى، ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء الأصغر سناً بنحو 10 في المائة.

لا فائدة إضافية

ومع ذلك، قال الباحثون: إنه لا توجد فائدة إضافية ملحوظة من قضاء فترة أطول في أداء هذه التمارين الرياضية أو زيادة شدتها.

وفي حين أنه ليس من المفهوم تماماً لماذا يمكن أن تقلل التمارين الرياضية من خطر الإصابة بسرطان الثدي، فقد وجدت أبحاث أخرى أن النشاط البدني يمكن أن يقلل من نشاط بعض الهرمونات مثل هرمون الاستروجين والتستوستيرون، والتي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بهذا المرض.

وافترض الباحثون أيضاً أن الخطر قد ينخفض؛ لأن التمارين الرياضية تقلل من مستويات الأنسولين وهرمونات النمو التي تشجع على تطور سرطان الثدي، فضلاً عن مساهمة التمارين في تقليل الالتهاب العام.