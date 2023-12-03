ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" اليوم الأحد أن شركة صناعة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" وقَّعت صفقة تصل قيمتها إلى 247 مليون دولار، مع شركة "أبسي" الأميركية للذكاء الاصطناعي، من أجل ابتكار جسم مضاد لمكافحة السرطان.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن التعاون يهدف إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى شركة "أبسي" لتحليل البروتين على نطاق واسع، لإيجاد علاج فعال للأورام، وهو محور اهتمام رئيسي لـ"أسترازينيكا". ولم يذكر نوع السرطان الذي يخططون للتعامل معه.

وقالت الصحيفة إن الصفقة تتضمن دفع رسوم مقدماً لـ"أبسي" وتمويل البحث والتطوير والمدفوعات المهمة، بالإضافة إلى رسوم حقوق الملكية على مبيعات أي منتج.

ونقل تقرير عن شون ماكلين، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"أبسي" قوله إن تطبيق القواعد الهندسية على اكتشاف الأدوية أدى إلى تحسين احتمالات النجاح وتقليل زمن التطوير.

وتطبق "أبسي" تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لابتكار الأدوية المحتملة الأفضل، بناء على تقارب الهدف والسلامة وقابلية التصنيع إلى جانب محددات أخرى.