أظهرت دراسة جديدة أن الإنجاب يمكن أن يطيل عمر الأشخاص، مع تأكيدها أن الفائدة الكبرى تأتي عند إنجاب طفلين.

ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فقد أجريت الدراسة بواسطة باحثين في جامعة ميتشيغان، وقد اعتمدت على تحليل المعلومات الصحية والوراثية لـ 276 ألف فرد يعيشون في المملكة المتحدة.

وتوصل الباحثون إلى أن إنجاب الأطفال يزيد احتمال البقاء على قيد الحياة حتى سن 76 عاماً بنسبة تصل إلى 10 في المائة. ووجدت الدراسة أن الفائدة الصحية الكبرى تأتي عند إنجاب طفلين.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي البروفيسور جيانزي تشانغ أن "الشيء الأكيد الذي توصلنا إليه هو أن إنجاب الأطفال أكثر فائدة لطول العمر من عدم الإنجاب على الإطلاق". واقترح تشانغ أن الأشخاص الذين لديهم أطفال يميلون إلى التفاعل اجتماعياً، مثل التواصل مع أولياء الأمور والمعلمين، بشكل متكرر، وهو الأمر الذي أثبتت الدراسات السابقة أنه يطيل العمر.

وقال تشانغ أنه "من الممكن أن يحدث إنجاب طفلين توازناً بين وجود قدر كبير من التفاعلات الاجتماعية وعدم تحمل كثير من الأعباء الاقتصادية أو الجسدية، ومن ثم فإنه يعد الأكثر فائدة للصحة". ولفت الباحثون أيضاً إلى أن الأطفال يمنحون والديهم "هدفًا في الحياة"، ويزيدون من رغبتهم في العيش فترة أطول.

وتتعارض نتائج هذه الدراسة الجديدة مع أخرى نُشرت قبل يومين، وأكدت أن الجينات التي تعزز الخصوبة لدى البشر ترتبط بأضرار جسدية تقصر العمر.