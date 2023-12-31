قال أطباء أميركيون إن كريماً طبياً، جرت الموافقة عليه حديثاً، مصنوعاً من الأناناس، يمكن أن يغير قواعد اللعبة لدى مرضى الحروق.

ووفق صحيفة "فوكس نيوز" الأميركية، فقد بدأ الأطباء في مركز "ستوني بروك ميديسين" للحروق في نيويورك، مؤخراً، استخدام كِريم "نيكسوبريد (NexoBrid)" لعلاج الحروق العميقة، والتقليل من الحاجة لجراحة ترقيع الجلد.

وقال الدكتور آدم سينغر، طبيب الطوارئ بمركز "ستوني بروك ميديسين": "منذ عام 1970، تطلَّب علاج الحروق العميقة وجود غرفة عمليات وجراحة لإزالتها، إلا أن هذا العلاج الجديد يغير قواعد اللعبة".

ويحتوي كريم "نيكسوبريد" على إنزيم يسمى بروميلين وهو مشتق من الأناناس، يساعد في "إذابة أنسجة الحرق في غضون أربع ساعات، مما يسمح للأطباء بمعرفة مدى عمق الحرق، وما إذا كان المريض سيحتاج إلى ترقيع الجلد"، وفقاً لسينغر.

وأضاف طبيب الطوارئ: "إنه انتقائي جداً، لذا فإنه يتوقف عن الإذابة في اللحظة التي يصل فيها إلى الأنسجة الطبيعية غير المحترقة". وأشار سينغر إلى أن الكريم يسمح للأطباء بتشخيص عمق الحروق بشكل أسرع بكثير من الطرق التقليدية.

وكان على الأطباء الانتظار لمدة تصل إلى أسبوع لاتخاذ هذا القرار، مما يزيد خطر الإصابة بالعدوى. وفي التجارب السريرية، وجد الباحثون أن استخدام الكريم قلل فرص إجراء العمليات الجراحية من 72 في المائة إلى 4 في المائة فقط.

ولفت الباحثون إلى أن الكريم يمكن تطبيقه على أي جزء من الجسم، باستثناء الوجه والأعضاء التناسلية.