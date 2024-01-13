نيودلهي: أعلن اتحاد بحوث علم الجينوم وتباين فيروسات سلالات كوفيد 19 بالهند، اليوم، أنه تم الإبلاغ عما مجموعه 1200 حالة إصابة بالمتغير الفرعي جيه إن1 لكوفيد 19 في البلاد حتى الآن.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء عن الاتحاد قوله إن ولاية ناجالاند أصبحت أحدث ولاية من بين 17 ولاية وأقاليم اتحادية تكتشف وجود المتغير الفرعي جيه إن1، حيث سجلت الولاية أول حالة إصابة بالمتغير.

وأظهرت البيانات التي جمعها اتحاد بحوث علم الجينوم الهندي، أن ولاية كارناتاكا أبلغت عن أكبر عدد من حالات الإصابة حيث سجلت 215 حالة، تليها ولاية أندرا براديش 189 حالة، وماهاراشترا 170 حالة، وكيرالا 154 حالة، والبنغال الغربية 96 حالة، وجوا 90 حالة وتاميل نادو 88 وجوجارات 76 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذّرت، من انتشار سلالة جديد لفيروس كورونا وهو المتحور "جيه إن1". واعتبرت أنه مثير للاهتمام ويتزايد فى الانتشار خلال الآونة الأخيرة، مطالبة بضرورة توخى الحذر من انتشار الفيروس فى أماكن متفرقة حول العالم وزيادة وتيرة الإصابة بفيروس كورونا من السلالة الجديدة.