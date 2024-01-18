استنسخ باحثون صينيون أول قرد ريسوس، وهو نوع من القردة يستخدم على نطاق واسع في الأبحاث الطبية لأن فسيولوجيته تشبه الإنسان.

ويمكن للقردة المستنسخة في المختبر تسريع اختبار الأدوية، حيث أن الحيوانات المتطابقة وراثيا تعطي نتائج مماثلة، مما يوفر قدرا أكبر من اليقين في التجارب.

وفي المحاولات السابقة لاستنساخ الريسوس إما لم تؤد إلى ولادة أو مات النسل بعد ساعات قليلة.

وقالت جماعة للرفق بالحيوان إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء هذا التطور.

وفي الثدييات، يؤدي التكاثر الجنسي إلى ذرية مكونة من خليط من الجينات من الأب والأم. في الاستنساخ، تُستخدم التقنيات لإنشاء نسخة متطابقة وراثيًا من حيوان واحد.

وتم استنساخ الحيوان الأكثر شهرة، النعجة دوللي، في عام 1996. وأعاد العلماء برمجة خلايا الجلد من خروف آخر لتحويلها إلى أجنة تقوم ببناء خلايا يمكن أن تنمو إلى أي جزء من الكائن الحي. ثم تم زرع هذه الأجنة في والدة دوللي البديلة.

وكتب الباحثون في دورية نيتشر كوميونيكيشنز Nature Communications أنهم قاموا بالإجراء ذاته ولكن مع قرد الريسوس. وقال العلماء إن الحيوان ظل بصحة جيدة لأكثر من عامين، مما يشير إلى أن عملية الاستنساخ كانت ناجحة.

وقال الدكتور فالونغ لو، من أكاديمية العلوم بجامعة الصين، لبي بي سي نيوز إن "الجميع كانوا مبتهجين بالسعادة" للنتيجة الناجحة.

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قال متحدث باسم الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في بريطانيا إن المنظمة تعتقد أن المعاناة التي سببتها الحيوانات تفوق أي فائدة فورية للمرضى من البشر.

وتعيش قردة الريسوس في البرية في آسيا، وهي موجودة في أفغانستان والهند وتايلاند وفيتنام والصين. ويتم استخدامها في التجارب لدراسة العدوى والمناعة.

وتم استنساخ أول قرود المكاك في عام 2018، لكن قرود الريسوس هي المفضلة لدى الباحثين الطبيين، بسبب تشابهها الجيني مع البشر.

وتكمن المشكلة في إعادة برمجة الخلايا البالغة لتصبح جنينية في أنه في معظم المحاولات، يتم ارتكاب أخطاء في إعادة البرمجة، وينتهي الأمر بعدد قليل جدًا من الخلايا بالولادة، ويولد عدد أقل بصحة جيدة، ما بين 1 إلى 3٪ في معظم الثدييات. وقد ثبت أن الأمر أكثر صعوبة مع قردة الريسوس، حيث لم تحدث أي ولادة حتى نجح فريق البحث قبل عامين.

واكتشف العلماء أنه في محاولات الريسوس الفاشلة، لم تتم إعادة برمجة المشيمة، التي توفر الأكسجين والمواد المغذية للجنين أثناء نموه، بشكل صحيح من خلال عملية الاستنساخ، وبالتالي لم تتطور بشكل طبيعي.

وتمكن الباحثون من التغلب على هذه المشكلة بعدم استخدام الجزء الخارجي من الجنين المستنسخ الذي يتطور إلى المشيمة. وقاموا بإزالة الخلايا الداخلية - التي تتطور إلى جسم الحيوان وأدخلوها في جنين خارجي غير مستنسخ - والذي كانوا يأملون أن يتطور إلى مشيمة طبيعية.

واستخدم الباحثون 113 جنينًا، 11 منها مزروعة وحققت حملين وولادة حية واحدة.

وأطلقوا على القرد اسم "ريترو" نسبة إلى الطريقة العلمية المستخدمة لإنتاج الحيوان.

وقالت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في بريطانيا إن لديها مخاوف خطيرة بشأن البحث.

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وقالت متحدث باسم الجمعية "لا يوجد تطبيق فوري لهذه الدراسة. ومن المتوقع أن نفترض أن المرضى البشر سيستفيدون من هذه التجارب، ولكن أي تطبيقات في الحياة الواقعية ستكون على بعد سنوات، ومن المحتمل أن يكون هناك حاجة إلى المزيد من "النماذج" الحيوانية في تطوير هذه التجارب".

وأضاف: "إن الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات تشعر بقلق عميق إزاء الأعداد الكبيرة جدًا من الحيوانات التي تعاني من المعاناة والضيق في هذه التجارب ومعدل النجاح المنخفض للغاية. فالرئيسيات حيوانات ذكية وواعية، وليست مجرد أدوات بحثية".

ولدى البروفيسور روبن لوفيل بادج، من معهد فرانسيس كريك في لندن، الذي يدعم بقوة البحوث الحيوانية عندما تفوق الفوائد التي تعود على المرضى معاناة الحيوانات، مخاوف مماثلة.

وقال لوفيل بادج "إن وجود حيوانات لها نفس التركيب الجيني سيقلل من مصدر التباين في التجارب. ولكن عليك أن تتساءل عما إذا كان الأمر يستحق ذلك حقًا.

وقال: "إن عدد المحاولات التي قاموا بها كان هائلاً. لقد اضطروا إلى استخدام العديد من الأجنة وزرعها في العديد من الأمهات البديلات للحصول على حيوان حي واحد".

كما أن البروفيسور لوفيل-بادج لديه مخاوف من أن العلماء لم ينتجوا سوى ولادة حية واحدة.

وأضاف: ''لا يمكنك التوصل إلى أي استنتاجات حول معدل نجاح هذه التقنية عندما يكون لديك ولادة واحدة. من الهراء أن تقترح أنك تستطيع ذلك. أنت بحاجة إلى اثنين على الأقل، ولكن يفضل أكثر".

وردا على ذلك، قال الدكتور فالونج لو لبي بي سي نيوز إن هدف الفريق هو الحصول على المزيد من القردة المستنسخة مع تقليل عدد الأجنة المستخدمة. وأضاف أنه تم الحصول على كافة الموافقات الأخلاقية لإجراء البحث.

وقال: "التزمت جميع الإجراءات الحيوانية في بحثنا بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها لجان استخدام ورعاية الحيوان في معهد شنغهاي للعلوم البيولوجية، والأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، ومعهد علم الأعصاب، ومركز CAS للتميز في علوم الدماغ والذكاء. التكنولوجيا. تمت الموافقة على البروتوكول من قبل لجنة استخدام ورعاية الحيوان التابعة لمركز CAS للتميز في علوم الدماغ وتكنولوجيا الذكاء ".