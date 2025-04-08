إيلاف من نيويورك: ليس بالضرورة أن ينحصر تعريف الخيانة في حدوث علاقة جنسية مع طرف ثالث، فهناك ما يسمى بـ"الخيانة الصغرى" وهي في الغالب "صامتة" ولكن لها مؤشرات يكشف عنها خبراء العلاقات الإنسانية والاجتماعية، وفي حال عدم السيطرة عليها قبل تفاقمها فقد تتحول إلى "خيانة عظمى".

كشف أحد الخبراء عن العلامات الخفية التي تشير إلى أن الشريك قد يتورط في هذا السلوك غير المحترم.

"لن تجد دليلاً، ولن ترى رسائل نصية، لكنك تعلم أن هناك شيئًا ما يحدث. هكذا تعمل الخيانة الصامتة"، هذا ما أوضحته خبيرة في العلاقات لمجلة Psychology Today

الغش الصغير، أو "الخيانة الصغرى" المعروفة أيضا باسم الغش الصامت هي سلوكيات خفية تطمس الخطوط الفاصلة بين الإخلاص العاطفي أو الجسدي.

هناك 5 سلوكيات خفية تصرخ بالخيانة - حتى لو لم يكن هناك أحمر شفاه على الملابس.

1) "المغازلة البريئة"

المغازلة، وهي ليست سببًا كافيًا لاتهام الشريك بالخيانة، قد يتفاعلون مع أشخاص معينين، مثل التعليق، ومتابعة الأشخاص الذين يجعلونك تشعر بعدم الارتياح، ولكن ليس بشكل صريح لدرجة أن تسمي ذلك خيانة".

"إنه أمرٌ مُربكٌ للغاية. لديهم تعليقاتٌ مُبالغٌ فيها، ونكاتٌ شخصية، ولمساتٌ جسديةٌ بالكاد تُذكر، وإذا أثرتَ الأمرَ سيتجاهلونه"

2) الحب السابق.. خيار مفتوح

السلوك الثاني الذي يجب الحذر منه هو أن يُبقي شريكك خياراته مفتوحة. هل لاحظتِ يومًا أن شريككِ يُرسل رسائل نصية لعلاقة سابقة، مُدّعيًا أنهما "مجرد أصدقاء؟" هذه علامة واضحة على الخيانة الصامتة، قد يُبقون خياراتهم مفتوحة دون خيانة فعلية".

3) ارتباط عاطفي سري مع شخص ما

علامة خفية أخرى هي أن حبيبك يعتمد على شخص آخر للحصول على الدعم العاطفي. فهل يبنون علاقة عاطفية حميمة مع شخص آخر؟ هل يبوحون لشخص ما بأمور ينبغي مناقشتها معك؟ هذه تساؤلات مهمة.

إذا كانت الإجابة بنعم، "فاعلم أنه قد يكون يتم استبدالك عاطفياً".

4) يخفون هواتفهم ويأخذونها معهم في كل مكان

إن أي شخص كان في علاقة من قبل يفهم أن إخفاء الشريك لهاتفه يعد علامة تحذير كبيرة على وجود شئ ما.

"أشعر وكأننا جميعًا مررنا بهذا الأمر، المحتال الصامت يجعل شاشة هاتفه معتمة، أو يخرج فجأة من التطبيقات والمنصات عند المرور بجانبه".

5) يصبح شريكك دفاعيًا طوال الوقت

آخر علامة على أن شريكك يخونك "خيانة صغرى" هي "بدلاً من طمأنتك، يصبح دفاعيًا عندما تتحدثين عن مخاوفك"، كما قالت.

يقلبون الأمر عليك: "يا إلهي، إذًا لا تثق بي؟" أو "أنت فقط تعاني من جنون العظمة". في كثير من الأحيان، لا ينكرون الأمر أبدًا - بل يجعلونك تشعر بالذنب لمجرد السؤال".

إذا شعرت أن شريكك يخونك خيانة صغرى، فهناك بعض الطرق المعتمدة من قبل الخبراء للتعامل مع الأمر.

بدايةً، حاول ألا تكون اتهاميًا. إذا لاحظت أن شريكك يستخدم هاتفه أكثر من المعتاد، فتحدث معه عن الأمر بدلًا من اتهامه بفعل شيء خاطئ، كما نصح ويليام شرودر، المعالج النفسي ومالك مراكز "جاست مايند" للاستشارات في أوستن، تكساس، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال أيضًا إنه من الأفضل معالجة المشكلة في العلاقة فور حدوثها، بدلاً من تركها تتفاقم.