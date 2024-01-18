إيلاف من بيروت: نسبت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى محققين في الكونغرس إن باحثين صينيين عزلوا ورسموا خريطة للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2019، قبل أسبوعين على الأقل من كشف بكين للعالم عن تفاصيل الفيروس القاتل، مما أثار تساؤلات جديدة حول ما عرفته في الأيام الأولى الحاسمة للوباء.

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها لجنة بمجلس النواب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية واستعرضتها الصحيفة أن باحثًا صينيًا في بكين قام بتحميل تسلسل كامل تقريبًا لبنية الفيروس إلى قاعدة بيانات تديرها الحكومة الأميركية في 28 كانون الأول (ديسمبر) 2019.

ولم تشارك الصين تسلسل الفيروس مع منظمة الصحة العالمية إلا في 11 كانون الثاني (يناير) 2020، وفقًا للجداول الزمنية التي وضعتها الحكومة الأميركية للوباء.

التهاب رئوي فيروسي؟

وكان المسؤولون الصينيون في ذلك الوقت لا يزالون يصفون علنًا تفشي المرض في ووهان بأنه التهاب رئوي فيروسي "لسبب غير معروف"، ولم يغلقوا سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة، وهو موقع إحدى حالات تفشي مرض كوفيد-19 الأولية.

وقال جيسي بلوم، عالم الفيروسات في مركز فريد هاتشينسون للسرطان في سياتل والذي قام بمراجعة الوثائق والتسلسل الجيني المكتشف مؤخراً، إن ذلك "يؤكد مدى الحذر الذي يجب أن نكون عليه بشأن دقة المعلومات التي نشرتها الحكومة الصينية... من المهم أن نضع في اعتبارنا مدى قلة ما نعرفه."

ولم ترد الباحثة الصينية التي قدمت تسلسل الفيروس، الدكتورة ليلي رين من معهد بيولوجيا مسببات الأمراض ومقره بكين، على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق. والمعهد جزء من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية التابعة للدولة.