إيلاف من بيروت: كشفت دراسة حديثة أن النساء اللاتي يداومن على تناول المشروبات الغازية مرة أو أكثر كل يوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل سرطان الكبد والتهاب الكبد المزمن.

وشرح باحثون في مستشفى بريغهام التابعة لكلية الطب بجامعة هارفرد أشرفوا على الدراسة، أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر والصودا، ما يزيد من المخاطر على الصحة العامة للفرد ويعرضه لخطر الإصابة بالسمنة والسكري والسرطان وتلف الكبد ومشاكل صحة العظام، وفقا لموقع news9live.

شارك في الدراسة حوالى 100 ألف امرأة. ووفقاً للمؤلف الأول للدراسة، لونغ غانغ تشاو من قسم تشانينغ لطب الشبكات في بريغهام، فإن هذه هي الدراسة الأولى التي تجد صلة بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر والوفيات الناجمة عن أمراض الكبد المزمنة. ويكون الخطر أعلى لدى النساء مقارنة بالرجال، حيث يجدن أنفسهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد، والحمل شديد الخطورة، وأمراض القلب والنقرس.

ومعلوم أنَّ النوع الأكثر شيوعاً من سرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية الذي يبدأ في النوع الرئيسي من خلايا الكبد، وفقًا لـ"مايو كلينك". وبحسب المصدر نفسه، فمن أبرز العلامات الشائعة للإصابة بسرطان الكبد هي فقدان الوزن، وفقدان الشهية، والألم في الجزء العلوي من البطن، والقيء والغثيان، والضعف والتعب، وانتفاخ البطن، وتغير لون البشرة.