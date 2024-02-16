سيول: ابتكر علماء من كوريا الجنوبية نوعا جديدا من الأغذية المستدامة بيئيا يمزج بين الأرز وخلايا لحم البقر، مؤكدين أنه قد يساعد في حل الأزمات الغذائية وتحقيق تقدم في مجال التغير المناخي.

وتولى باحثون في جامعة يونسي في سيول زرع هذا الأرز الجديد، الذي يحتوي على خلايا عضلية ودهنية من لحم البقر، داخل مختبر.

وكانت النتيجة إنبات أرز وردي قد يكون بحسب الباحثين بديلا للحوم أرخص وأكثر استدامة من الناحية البيئية، مع تمتعه ببصمة كربونية أدنى.

وتم تغليف حبات الأرز بجيلاتين السمك لمساعدة خلايا اللحم البقري على الالتصاق بها، ثم زُرعت على مدى 11 يوما.

بصمة كربونية أقل

وأشار فريق الباحثين إلى أن المنتج النهائي يحتوي على 8 بالمئة بروتين و7 بالمئة دهون أكثر مما يحتويه الأرز العادي، وهو أكثر صلابة ويتفتت بصورة أكبر من الحبوب الطبيعية.

ويتمتع هذا المنتج ببصمة كربونية أقل بكثير من اللحوم لأنه لا يستلزم تربية المواشي، وهو نشاط يستهلك "كميات كبيرة من الموارد والمياه ويتسبب في انبعاث نسب كبيرة من غازات الدفيئة".

وفي حال طُرح هذا الأرز في الأسواق، فسيكون خيارا أرخص بكثير للمستهلكين في كوريا الجنوبية، إذ يُتوقَّع أن يبلغ سعر الكيلو منه نحو 2,23 دولار، بينما يصل سعر كيلو لحم البقر 15 دولارا.

ويعتزم الفريق مواصلة تحسين جودة الأرزّ الجديد قبل بيعه في الأسواق، حتى تتمكن الخلايا من النمو بشكل أفضل في الحبوب التي ستُعَزَّز قيمتها الغذائية.