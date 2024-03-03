إيلاف من دبي: شهدت دبي حديثاً إطلاق أحدث تقنية لتصحيح الإبصار في العالم، والتي توفر حلولاً مبتكرة لعلاج مشكلات العيون، وذلك من خلال تدشين وحدة "جراحة العيون الانكسارية" في مستشفى الزهراء، التي ينتظر أن تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز جذب إقليمي للسياحة العلاجية، وتساعد المرضى على إيجاد حلول لمشكلات الإبصار المختلفة.

شارحاً أهمية هذه الخطوة، يقول الدكتور سانديب ميترا، استشاري طب وجراحة العيون ورئيس قسم العيون في المستشفى: "تحقيق حلم التخلص من النظارات الطبية بشكل دائم، وبمعدلات أمان مرتفعة، بات ممكناً من خلال عمل هذه الوحدة"، شارحاً أن الوحدة الجديدة "مزودة بأحدث التقنيات من شركة كارل- زيس سولوشينز الألمانية، التي تتيح إجراء جميع جراحات الليزر الجديدة المتاحة عالميًا بما في ذلك جراحة سمايل-برو، وهي أحدث جراحات تصحيح عيوب الإبصار بالليزر".

ويضيف ميترا أنَّ الوحدة الجديدة جهزت "بنظام إدارة استئصال جراحات القرنية الضوئي الانكساري، مما يجعل المستشفى أول منشأة طبية في الشرق الأوسط تدخل هذه التكنولوجيا الثورية في وحداتها، والتي تمكننا من تبسيط سير عمل استئصال جراحات القرنية الضوئي الانكساري من خلال أجهزة رقمية متصلة تعمل على تحسين الكفاءة بشكل ملحوظ وتقليل الأخطاء البشرية".

حلول عيوب الإبصار

ويقول الدكتور أحمد شبانة، أخصائي طب وجراحة العيون في الزهراء: "يعاني الكثير من الاشخاص حول العالم من عيوب الإبصار والتي تنقسم إلى "قصر نظر- طول نظر- استيجماتيزم"، وكانت الحلول هي ارتداء نظارات طبيه أو عدسات لاصقه، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يريدون ارتداء النظارات الطبية لأسباب مختلفة منها الشكل أو طبيعة العمل أو ممارسة الرياضة، في حين يعاني الكثير من الأشخاص من العدسات خصوصاً من يعانون من التحسس المزمن و جفاف العين من استعمال العدسات".

وبالخطوة الجديدة، بات المستشفى يمتلك تكنولوجيا تصحيح الابصار بالليزك، حيث يوفر عمليات الليزر السطحي، والألتراليزك، الفيمتو ليزك، الفيمتو سمايل برو، البريسبيوند".