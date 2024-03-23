إيلاف من بيروت: أظهرت دراسة جديدة أعدها علماء من معهد شيبورا للتكنولوجيا في اليابان وجامعة كاتانيا في إيطاليا أن بعض المواد النباتية، المعروفة باسم "البوليفينول" المرة والقابضة، تلعب دورًا مهمًا في تحسين الذاكرة وتنظيم مستوى السكر في الدم.

تُعدّ هذه الدراسة إضافة مهمة إلى فهم فوائد البوليفينول للصحة، وتُشير إلى إمكانية استخدام هذه المركبات في علاج بعض الأمراض، مثل مرض السكري ومرض الزهايمر.

مركبات نباتية

البوليفينول هي مركبات نباتية موجودة في العديد من الفواكه والخضروات، مثل التوت، الرمان، العنب، الشاي الأخضر، القهوة، والكاكاو. تُعرف هذه المركبات بخصائصها المضادة للأكسدة، مما يعني أنها يمكن أن تحمي الخلايا من التلف.

للذاكرة وللسكري

أظهرت الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة Biomolecules، أن تناول بعض أنواع البوليفينول، مثل البوليفينول المر (الموجود في الشاي الأخضر) والبوليفينول القابض (الموجود في الكاكاو) له فوائد صحية متعددة، حيث تُعتبر هذه المواد النباتية قوية المضادة للأكسدة والتي يمكن العثور عليها في الفواكه والخضروات والقهوة والشاي.

وأظهرت الدراسة أن مادة البوليفينول المر (كاستالاجين، جراندينين وفيسكالاجين) الموجودة في الشاي الأخضر تحفز الجهاز الهضمي على تركيب الهرمونات الضرورية لتنظيم مستوى الغلوكوز في الدم.

كما أظهرت الدراسة أن مادة البوليفينول المر (كاستالاجين، جراندينين وفيسكالاجين) الموجودة في الشاي الأخضر تحفز الجهاز الهضمي على تركيب الهرمونات الضرورية لتنظيم مستوى الغلوكوز في الدم.

تنظيم محور الغدة النخامية والكظرية

واكتشف الباحثون أن مادة البوليفينول القابضة (الفلافانول) الموجودة في الكاكاو تنظم تنشيط محور الغدة النخامية والكظرية، وهو نظام الغدد الصماء العصبية الرئيسي المسؤول عن الحفاظ على توازن الجسم، والتكيف مع العوامل البيئية والبقاء على قيد الحياة في ظروف الإجهاد. كما أن لهذا المحور تأثيرات عميقة على تنظيم العواطف والذاكرة.