موسكو: استطاع علماء بجامعة جنوب الأورال الحكومية الروسية بالتعاون مع فريق بحثي دولي إثبات إمكانية استخدام مستخلص أوراق الزيتون في علاج النوع الثاني من داء السكري.

وفي تفاصيل الدراسة :"المستخلص سجل نشاطا كبيرا مضادا للأكسدة خافضا لمستوى السكر لاحتوائه على نسبة عالية من المركبات النشطة بيولوجيا التي يمكنها استعادة أنسجة البنكرياس والأعضاء الأخرى بنجاح". وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقد اختبر علماء من جامعة جنوب الأورال، بالتعاون مع زملاء لهم من ماليزيا ومصر، دواء من أوراق الزيتون من صنف «بيكوال» الأكثر انتشارا في العالم، للحفاظ على صحة أنسجة جسم المصاب بالنوع الثاني من داء السكري. وقد أثبت مستخلص أوراق الزيتون فعالية عالية سواء في المختبر أو في الجسم الحي.

مضادات الأكسدة

ومن أجل المزيد من التوضيح، قال البروفيسور السحيمي صبحي أحمد من جامعة جنوب الأورال :"اكتشفنا مستويات عالية من الفينولات والفلافونويدات، التي تلعب دورا رئيسيا مضادا للأكسدة، في مستخلصات ثلاثة أنماط وراثية من أوراق الزيتون (بيكوال، وتوفاهي، وشملالي) ".

وأضاف :"النمط الجيني بيكوال هو الذي أظهر أعظم نشاط مضاد للأكسدة".

وتابع:"أظهر الفحص النسيجي أن مستخلص أوراق الزيتون مع أقراص تخفيض مستوى السكر في الدم الأكثر استخداما، نجح في استعادة أنسجة الكبد والكلى والبنكرياس، ما جعلها أقرب إلى وضعها الطبيعي والحفاظ على وظائفها".

وأفاد أحمد بأن «التجارب التي أجريت على الأنسجة الحية أظهرت ان مستخلص أوراق الزيتون يعيد مستوى الغلوكوز في الدم والهيموغلوبين السكري والدهون وإنزيمات الكبد إلى مستواها الطبيعي".