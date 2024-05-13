لندن: كشفت دراسة أن شرب فنجان من الشاي قد يساعد في قتل فيروس كورونا في الفم، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الصن" اللندنية، مضيفة أن هناك 5 أنواع من الشاي (نكهات) تم اختبارها لمعرفة مدى فعاليتها في خفض مستويات الفيروس في تجويف الفم.

وفي تفاصيل التجربة، أشار التقرير إلى أنه تم وضع كل نكهة ونوع شاي في الماء الساخن لمدة 15 دقيقة لكي يتم اعداده بتركيز كبير، ثم قاموا بالجمع بين الشاي وفيروس كوفيد، ثم انتظروا لمدة 5 دقائق، فماذا كانت النتيجة

النتيجة تؤشر إلى أن الشاي الأسود يخفض مستويات كورونا بنسبة 99.9%، وخفضها الشاي الأخضر والنعناع والتوت بنسبة 96% على الأقل.

مادة في الشاي تقتل الفيروس

يرجع الخبراء الفضل في قدرة الشاي على قتل الفيروس، إلى مادة البوليفينول، وهي مغذيات دقيقة تتواجد بشكل طبيعي في نبات الشاي، وكانت الغرغرة فعالة أيضا، لكن الفريق الأمريكي أكد أن تعطيل الفيروس في اللعاب ليس بديلاً عن الحصول على اللقاح، بل هو يعني أن مشروب الشاي في حال أدرك الفيروس في اللعاب أو في تجويف الفم فإنه يقتله.

وقالت عالمة الفيروسات ملاك العسيلي للصحيفة البريطانية: "في هذه المرحلة، لا نقترح الشاي كتدخل مستقل لأن الفيروس يتكاثر أيضا في الأنف وربما وصل بالفعل إلى الرئة بحلول وقت الاختبار الإيجابي، لكن الشاي يمكن أن يكون بمثابة طريقة إضافية للوقاية يمكن للمرضى وأسرهم اعتمادها بسهولة كإجراء روتيني."