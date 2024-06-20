إيلاف من لندن: حذر أطباء من أن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة، من المخللات إلى رقائق البطاطس، يمكن أن تشير إلى اضطراب صحي نادر ومميت، ويتطلب علاجا فوريا.



حالة فتاة من تورونتو: بداية القصة

وفقًا لتقرير في صحيفة دايلي مايل، إشار التقرير الى حالة طبية، دخلت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من تورونتو إلى المستشفى بعد شهور من معاناتها من أعراض غامضة، بما في ذلك نوبات دوار شديدة، تعب، جفاف، ورغبة شديدة في تناول الوجبات الخفيفة المالحة.



التشخيص: مرض أديسون

لاحظ طبيب الفتاة أن بشرتها سمراء بشكل غير عادي مع وجود بقع داكنة تحت لسانها، مما دفعه للاشتباه في أن الغدد الكظرية لديها توقفت عن العمل، وهي أزمة صحية خطيرة قد تكون قاتلة. تم تشخيصها في النهاية بمرض أديسون، وهو اضطراب يحدث بنسبة واحد في 100,000 حيث لا تنتج الغدد الكظرية ما يكفي من الهرمونات لتنظيم المعادن والهرمونات المهمة في الجسم، مما يؤدي إلى أعراض خطيرة متعددة.



تفاصيل المرض: الأعراض والمضاعفات

يؤدي مرض أديسون إلى أعراض مثل الغثيان، آلام البطن، فقدان الوزن، فرط التصبغ، والرغبة الشديدة في الملح. يمكن التحكم في الحالة بالعلاج بالهرمونات البديلة، لكنها قد تكون مميتة إذا لم تُعالج. يخل مرض أديسون بالتوازن الدقيق للهرمونات في الجسم وكذلك بالصوديوم والبوتاسيوم، وهما معدنان حيويان يساعدان في تنظيم ضغط الدم ووظائف العضلات والكلى.



أسباب الرغبة في الملح: التفاصيل العلمية

يعاني نحو 80% من مرضى أديسون من الرغبة الشديدة في تناول الملح، لأن المرض يتسبب في فقدان كميات زائدة من الصوديوم عن طريق البول. ويؤدي فرط البوتاسيوم في الدم إلى تعطيل النبضات الكهربائية المهمة التي تنظم ضربات القلب، مما يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب.



العلامات المبكرة: العطش المتزايد والمزيد

قد يكون العطش المتزايد علامة مبكرة على مرض أديسون، إذ يتداخل المرض مع تنظيم الجسم لمستويات المياه. تشمل الأعراض الأخرى فقدان الشهية، انخفاض ضغط الدم، الدوخة عند الوقوف، فقدان الوزن غير المبرر، آلام العضلات، والغثيان. يحدث مرض أديسون عندما لا تعمل الغدد الكظرية بشكل صحيح. تقع هذه الغدد فوق الكلى وتنتج هرمونات مهمة متعددة.



الطبقات الوظيفية للغدد الكظرية

تنتج الطبقات العليا من الغدد الكظرية هرمون الألدوستيرون الذي يساعد على الاحتفاظ بالصوديوم وإفراز البوتاسيوم عبر البول. عندما لا تنتج الغدد ما يكفي من الألدوستيرون، يخرج الصوديوم بسرعة من الجسم، مما يسبب الجفاف والدوار. تنتج الطبقة الثانية هرمون الكورتيزول الذي ينظم نسبة السكر في الدم وضغط الدم ويساعد الجسم على التعامل مع التوتر.



العلاج والمضاعفات

يمكن إدارة مرض أديسون بالعلاج بالهرمونات البديلة لإعادة مستويات الألدوستيرون والكورتيزول إلى طبيعتها، ولكنه قد يكون مميتًا إذا لم يُكتشف أو يُعالج. ينشأ هذا المرض عادةً من اضطراب المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجسم الغدد الكظرية الخاصة به. في البلدان المتقدمة، تسبب أمراض المناعة الذاتية ما بين ثمانية إلى تسعة من كل 10 حالات لمرض أديسون.



أسباب أخرى لمرض أديسون

تشمل الأسباب الأخرى تاريخًا من العدوى مثل فيروس نقص المناعة البشرية، الالتهابات الفطرية، النزيف الشديد في الغدد الكظرية، هجرة الخلايا السرطانية إلى الغدد الكظرية، الاستئصال الجراحي للغدد الكظرية، وبعض الطفرات الجينية.