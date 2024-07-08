إدنبرة: وجدت دراسة جديدة أن خفض استهلاك اللحوم المصنعة المعالجة يمكن أن يمنع احتمال الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون والمستقيم.



طوّر فريق من الأكاديمية العالمية للزراعة والأنظمة الغذائية بجامعة إدنبرة، بالتعاون مع جامعة نورث كارولينا Chapel Hill، أداة محاكاة لتقدير الآثار الصحية الناجمة عن الحد من استهلاك اللحوم المصنعة المعالجة واللحوم الحمراء غير المعالجة.



واستخدم الباحثون بيانات من المسح الصحي الأميركي الوطني الذي أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، لإنشاء محاكاة دقيقة تشمل مجموعة من البالغين في الولايات المتحدة.



وقدّر الفريق كيفية تأثير التغيرات في استهلاك اللحوم على خطر إصابة البالغين بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون والمستقيم والوفاة. وتم تقييم التأثيرات على إجمالي عدد السكان، وبشكل منفصل على أساس العمر والجنس ودخل الأسرة والانتماء العرقي.

الحد من استهلاك اللحوم

ويقول الباحثون إنه بالإضافة إلى منع أكثر من 350 ألف حالة من مرض السكري، فإن خفض تناول اللحوم المصنعة بنسبة 30 بالمئة سيؤدي إلى انخفاض عدد حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (نحو 92500 حالة أقل)، وكذلك سرطان القولون والمستقيم (53300 حالة) على مدار عقد من الزمن.



وتبين أن الحد من استهلاك اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء غير المصنعة بنسبة 30 بالمئة أدى إلى انخفاض عدد حالات مرض السكري بمقدار 1073400 حالة، وحالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 382400 حالة، وحالات سرطان القولون والمستقيم حوالي 84400 حالة أقل.



وأدى خفض تناول اللحوم الحمراء غير المعالجة وحدها بنسبة 30 بالمئة إلى انخفاض عدد حالات مرض السكري بأكثر من 732000 حالة. كما أدى إلى انخفاض عدد حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار 291500 حالة، وكذلك عدد حالات سرطان القولون والمستقيم بمقدار 32200 حالة.



ويقول الفريق إنه يجب تفسير هذه التقديرات بحذر، مع الحاجة إلى مزيد من البحث.

