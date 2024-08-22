إيلاف من نيويورك: كشف الدكتور دانيال أمين، وهو طبيب نفسي معتمد وباحث في تصوير الدماغ في كاليفورنيا، عن 4 حلول لإدارة العقل وتخفيف القلق.

وفي ظهوره أمام متابعيه على تيك توك TikTok البالغ عددهم 2.8 مليون الأسبوع الماضي ، كشف أمين عن بعض الإحصائيات المروعة حول القلق، "إنه منتشر للغاية - يتضاعف عند الأطفال ، ويتضاعف ثلاث مرات عند البالغين".

يمكن أن يؤثر التوتر والقلق على الجسم بأكمله ، مما يسبب الالتهاب والألم والأرق ومشاكل في المعدة. من الناحية العينية، يعد تقليل التوتر والقلق ، في كثير من الأحيان وبأكبر عدد ممكن من الطرق، أمرًا حيويًا لتحسين الصحة العامة.

خارج نطاق السيطرة

يشرح أمين بالتفصيل كيف يتصاعد التفكير في الهلاك إلى درجة الحمى، "الكثير من الناس الذين يشعرون بالقلق، تراودهم فكرة سيئة، ثم يجعلونها أسوأ، ثم يجعلون هذه الفكرة أسوأ. يبدو الأمر كما لو أن عقلك خرج عن نطاق السيطرة."

وقال إن اكتساب السيطرة يتطلب بعض التدريب على القوة المعرفية. "عليك أن تدير عقلك، وهناك عملية. وأوضح أن الأشخاص الذين يحافظون على صحتهم يمارسون التمارين البدنية كل يوم، وعليك أن تقوم بتمارين ذهنية.

يوصي أمين بالتنفس البطني، وموسيقى الاسترخاء، والتنويم المغناطيسي، واسم لعقلك.

(1) - التنفس الغشائي (الزفير أطول من الشهيق)



يؤدي التنفس البطيء إلى إرسال المزيد من الأكسجين إلى الدماغ، مما يساعد على تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي. قال أمين إنه من أشد المعجبين بالتنفس البطني، مثل أخذ وقت للزفير ضعف الوقت الذي تستغرقه للشهيق.

وأوضح قائلاً: "أعلم مرضاي أربع ثوانٍ، ثم احتفظوا بها لثانية واحدة فقط، ثم أخرجوها ثماني ثوانٍ". ويصف هذه التقنية بأنها "مفيدة جدًا" - وهو ليس الوحيد الذي يدعم أسلوب التنفس هذا.

أظهرت الدراسات أن الأنفاس الكبيرة والبطيئة ترسل المزيد من الأكسجين إلى الدماغ، مما يساعد على تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي، مما يؤدي إلى حالة أكثر هدوءًا. تقنية التنفس هذه مفيدة أيضًا لتحضير الجسم للنوم.

(2) - موسيقى مريحة تجعل عقلك هادئاً



توفر الموسيقى الهادئة عددًا لا يحصى من فوائد تعزيز الدماغ، وقال آمين إن الأشخاص الذين يعانون من القلق يجب أن يستمعوا إلى الموسيقى الهادئة لتهدئة عقولهم.

وجد الباحثون في جامعة إكستر في المملكة المتحدة أن الأشخاص الذين "ينخرطون في الموسيقى" طوال حياتهم يميلون إلى تحسين الذاكرة وصحة الدماغ بشكل عام مع تقدمهم في السن.

(3) - التنويم المغناطيسي يفتح العقل الباطن



التنويم المغناطيسي يفتح العقل الباطن للاقتراحات، كما يشيد آمين بالتنويم المغناطيسي كأداة يمكن أن تدعم تخفيف التوتر وتقلل من القلق.

أوضحت أخصائية التنويم المغناطيسي في مدينة نيويورك، إيلينا موسانر، كيف ولماذا يعمل التنويم المغناطيسي : "ما نفعله هو استخدام تقنيات الاسترخاء،" بحيث يدخل المرضى "في حالة ذهنية مريحة، ويكون وعيهم الباطن مفتوحًا للاقتراحات.

وقالت للصحيفة: "عقلنا الواعي هو العقل الذي نستخدمه عندما نكون مستيقظين تمامًا، و عقلك الباطن هو الجزء الأعمق من شخصيتك ويحتوي على معلومات مثل معتقداتك وعاداتك وأنماطك - في الأساس، رؤيتك للعالم."