إيلاف من لندن: حصل أول دواء تم اكتشافه لإبطاء مرض الزهايمر على الضوء الأخضر لاستخدامه في بريطانيا.

وقد وجد أن دواء Lecanemab "ليكانيماب" ، الذي أشاد به الخبراء باعتباره "بداية النهاية" للمرض، يبطئ التدهور المعرفي بنسبة 27% لدى المصابين.

من المتوقع أن تمنح وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) يوم الخميس الموافقة على علاج مرض الزهايمر المبكر، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية الأربعاء.

سيقوم المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية بعد ذلك بتقديم المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يتم نشره من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويُعد هذا الدواء، الذي يُعطى كل أسبوعين من خلال التنقيط الوريدي، أول علاج معدّل للمرض لإبطاء التدهور المعرفي وتقليل اللويحات المرتبطة بالمرض.

التجارب السريرية ماذا تقول؟

وجدت التجارب السريرية أنه أبطأ تراجع ذاكرة المشاركين وتفكيرهم الوظيفي، وقد تمت الموافقة على العلاج من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية العام الماضي.

الآثار الجانبية

ومع ذلك، كانت وكالة الأدوية الأوروبية أكثر حذرا بكثير، وفي الشهر الماضي، رفضت ترخيص الدواء، قائلة إن الآثار الجانبية المحتملة بما في ذلك "التورم والنزيف المحتمل في الدماغ" تفوق تأثيره على إبطاء تطور مرض الزهايمر.

ومن المتوقع أن تضع هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) بعض الاستثناءات لتقليل مخاطر الآثار الجانبية عندما توافق على دواء ليكانيماب.

ومن بينهم مرضى يحملون الجين APOE، الذي يحمله حوالي ربع الأشخاص. وُجد أن أولئك الذين لديهم الجين، الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، لديهم خطر أكبر للإصابة بتشوهات التصوير المرتبطة بالأميلويد (Aria)، والتي تتميز بتورم ونزيف الدماغ.

سيتم أيضًا استبعاد المرضى الذين يتناولون بعض أنواع أدوية تسييل الدم بسبب زيادة خطر النزيف.

وقال متحدث باسم MHRA: "إننا نقوم حاليًا بإكمال تقييم صارم للأدلة الداعمة لـ lecanemab في علاج مرض الزهايمر. سيتم إرسال المزيد من المعلومات في الوقت المناسب."

شركة يابانية تنتج الدواء

وفي حين وجدت التجارب الكبرى أن دواء ليكانيماب، الذي تنتجه شركة الأدوية اليابانية إيساي، يبطئ المراحل المبكرة من مرض الزهايمر، فإن فعاليته تعتمد على التشخيص المبكر، باستخدام عمليات المسح والفحوصات المتخصصة.

وكانت نتائج التجارب في العام الماضي أول اختراقات إيجابية في العلاج منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، مما يشير إلى أن عقار ليكانيماب يبطئ تقدم المرض بدلا من مجرد إخفاء الأعراض.

لكن العلاج يتطلب قدرة تشخيصية أكبر بكثير، مع المسح بالرنين المغناطيسي، والبزل القطني، والمسح المقطعي بالإصدار البوزيتروني لتحديد الحالات التي ستستفيد من الأدوية.

كيف يعمل الدوء؟

تم تصميم ليكانيماب لاستهداف وإزالة الأميلويد، وهو أحد البروتينات التي تتراكم في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر في مرحلة مبكرة من المرض.

كانت الدراسة، التي تسمى Clarity AD، هي الأكبر حتى الآن لاختبار النظرية التي نوقشت منذ فترة طويلة والتي تقول إن إزالة لويحات الأميلويد السامة في الدماغ قد تؤدي إلى إبطاء تقدم مرض الزهايمر.

قارن العلماء نتائج الأشخاص الذين تناولوا الدواء مع أولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا أو دواءً وهميًا. وبعد 18 شهرًا، وجد أن الدواء أبطأ تطور المرض بنسبة 27%.

وأظهرت التجارب اختلافات في تراكم الأميلويد في الدماغ في فحوصات المشاركين، حيث كان لدى أولئك الذين تناولوا الدواء مستويات أقل من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، ووجدت الدراسة أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي الصداع وتورم الأريا.

الموافقة في أميركا

في كانون الثاني (يناير) 2023، تمت الموافقة على استخدام عقار ليكانيماب في الولايات المتحدة، باستخدام عملية "الموافقة السريعة" بتكلفة 26500 دولار (21177 جنيهًا إسترلينيًا) سنويًا.

إن تعميمه على هيئة الخدمات الصحية الوطنية سوف يتطلب توسعاً هائلاً في القدرة التشخيصية، لتحديد من يمكنه الاستفادة، كما يتطلب استخدام اختبارات الجينات على نطاق واسع.

وجدت مراجعة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر أن 2.1% فقط من الأشخاص المصابين بالخرف يخضعون للفحوصات المتخصصة المطلوبة.

وقال الخبراء أيضًا إن فعالية مثل هذه العلاجات تعتمد على التشخيص المبكر، كما وجدت المراجعة الوطنية للخرف أن متوسط ​​أوقات الانتظار من الإحالة إلى التشخيص قد بلغ 5 أشهر.

مليون شخص في بريطانيا

وفقا لجمعية الزهايمر، هناك حوالي 982000 شخص في المملكة المتحدة يعانون من الخرف . ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 1.4 مليون بحلول عام 2040.

وقال البروفيسور جون هاردي، أحد أبرز الباحثين على مستوى العالم في هذا المجال، إن الدواء "يغير قواعد اللعبة"، ووصفه بأنه "أكبر تقدم في مرض الزهايمر منذ عقود".

لحظة تاريخية

ووصف البروفيسور جون هاردي الدواء بأنه "أكبر اختراق في مرض الزهايمر منذ عقود"

ووصف البروفيسور جون هاردي الدواء بأنه "أكبر اختراق في مرض الزهايمر منذ عقود"

وقال البروفيسور هاردي، رئيس قسم البيولوجيا الجزيئية للأمراض العصبية في معهد طب الأعصاب بجامعة كاليفورنيا: "ليس هناك شك في أن هذا هو أكبر تقدم منذ 30 عامًا".

وعندما نُشرت نتائج التجارب في تشرين الثاني( نوفمبر) 2022، وصف عقار ليكانيماب بأنه "بداية النهاية" لمرض الزهايمر، وقالت مؤسسة أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة إن النتائج نفسها كانت بمثابة "لحظة تاريخية" لأبحاث الخرف.