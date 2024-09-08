إيلاف من نيويورك: يبدو أن مصطلح "العلاج بالعمل" ليس مجرد مصطلح مثالي بلا سند واقعي كما يعتقد بعض "الكسالى"، فهو يتجسد واقعاً في حياة بيل غيتس، بل كذلك في حياة الملياردير وارن بافيت البالغ 94 عاماً، والذي يعمل 6 أيام في الأسبوع بدوام كامل.

بالنسبة لبيل غيتس كذلك، تبدو فكرة العمل أقل من دوام كامل "فظيعة".

يقول غيتس، البالغ من العمر 68 عاما، إنه يأمل أن يسير على خطى صديقه القديم وارن بافيت، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي في سن 94 عامًا وليس لديه خطط وشيكة للتقاعد .

يقول غيتس لشبكة CNBC Make It: "لا يزال صديقي وارن بافيت يأتي إلى المكتب 6 أيام في الأسبوع، لذا، آمل أن تسمح لي صحتي بأن أكون مثل وارن".

يقول مؤسس شركة مايكروسوفت إنه لا يزال لديه الكثير ليفعله. فهو لا يزال "مستشارا تقنيا" لشركة مايكروسوفت، ويقضي الكثير من وقته في استخدام صافي ثروته - التي تقدر حاليًا بنحو 128 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس - لتمويل الحلول المحتملة للقضايا العالمية التي يراها الأكثر إلحاحًا، وخاصة الأمراض والفقر وتغير المناخ والوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.

وتشكل هذه القضايا محور أحدث مشروع لغيتس: وهو مسلسل وثائقي مكون من خمسة أجزاء على شبكة نتفليكس بعنوان "ما هو التالي؟ المستقبل مع بيل غيتس"، ومن المقرر عرضه لأول مرة في 18 أيلول (سبتمبر).

يريد أن يعمل 30 عاماً قادمة

"ستحتفل مؤسسة بيل وميليندا جيتس بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها العام المقبل. لم نتخلص بعد من شلل الأطفال، ولم نتخلص بعد من الملاريا. وأنا ملتزم للغاية بهذه الأمور"، كما يقول غيتس الذي يتابع :"نريد خفض وفيات الأطفال إلى النصف مرة أخرى ، من 5 ملايين إلى 2.5 مليون".

وهذا هو السبب الرئيسي وراء رغبة غيتس في الانتظار لأطول فترة ممكنة لتخفيف عبء العمل عنه بشكل كبير، كما يقول.

وفي رأيه، هذا يعني "10 سنوات على الأقل، إذا سمحت صحتي، للعمل على هذا المستوى، آمل أن تكون الفترة أقرب إلى 20 أو 30 عاما".

الدرس حول العمل الذي استغرق جيتس سنوات لتعلمه

إن مستوى العمل الحالي الذي يقوم به جيتس بعيد كل البعد عن كثافة حياته المهنية في بداية حياته المهنية، عندما كان يركز بشكل منفرد على إنطلاق مايكروسوفت ثم بنائها لتصبح شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا.

يقول غيتس: "لا أعمل بجد الآن، في العشرينيات من عمري، لم أكن أؤمن بعطلات نهاية الأسبوع والإجازات . لذا، كان الأمر خارجا عن السيطرة نوعا ما".

كان بيل غيتس مهووساً بفكرة أن البقية سوف يفعلون مثله، وكان يتوقع من موظفيه إظهار موقف مماثل، حتى أنه حفظ أرقام لوحات ترخيص العمال حتى يتمكن من رؤية متى يأتي الناس ومتى يغادرون، كما قال لهيئة الإذاعة البريطانية في عام 2016.

اعمل بجدية لكن لا تقتل نفسك

كان بافيت هو من أقنع غيتس بأنه يجب أن يكون أكثر تسامحا مع موظفيه ومع نفسه، وأكد المستثمر الملياردير لغيتس أنه ليس مضطرا إلى ملء كل دقيقة في جدول أعماله ليكون رجل أعمال ناجح، وأن من الأهم التحكم في وقتك، كما قال غيتس للصحفي تشارلي روز في مقابلة مشتركة مع بافيت في عام 2017.

وأضاف بافيت خلال المقابلة نفسها: "أستطيع شراء أي شيء أريده، ولكنني لا أستطيع شراء الوقت".

ليتهم أخبروني أن أحصل على الراحة حينما أريد

ويقول غيتس إنه غير من عاداته، حيث أخبر الطلاب في حفل التخرج بجامعة شمال أريزونا العام الماضي أنه يتمنى لو أن أحدهم أخبره في وقت سابق أن يأخذ قسطاً من الراحة عندما يحتاج إلى ذلك.

ويضيف أنه اليوم يستمتع بوقت فراغه بالفعل: فهو يلعب التنس من أجل المتعة ويأخذ إجازات حقيقية، ويقرأ ما يصل إلى ثلاث ساعات يومياً خلال وقت فراغه.

ولا يوجد نقص في المواضيع المثيرة للاهتمام التي يريد غيتس أن يتعلم المزيد عنها.