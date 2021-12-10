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إيلاف من دبي: مع انشغال العالم مجددا بمتحور أوميكرون الجديد من كورونا، بشر بيل غيتس بتاريخ انتهاء الجائحة، من خلال "مراجعة سنوية" نشرها على مدونته الخاصة.

بحسب تقرير نشره موقع "العربية.نت"، توقع مؤسس مايكروسوفت انتهاء كورونا في عام 2022، مرجحاً أن يصبح تطعيم الناس "سنوياً" مع كل خريف بلقاح خليط مضاد للإنفلونزا وكورونا في آن، معربًا عن خيبة أمله من التطورات الوبائية للعام 2021. قال: "لم تحقق تحسنا كبيرا في مكافحة الوباء، موضحا أن العام الحالي شهد ارتفاعا في عدد الوفيات عن العام الذي سبقه".

وأبدى غيتس استغرابه من حجم الرفض الذي واجهته حملات التشجيع على تلقي اللقاح أو وضع الكمامات، لافتاً إلى أنه لم يكن يتوقع بعض ردود الفعل التي حصلت في هذا الشأن.

وعن متحور "أوميكرون"، قال: "لا شك في أنه مثير للقلق.. لكن العالم بات أكثر استعدادًا للتعامل مع المتحورات المحتملة أكثر من أي وقت مضى"، مقدّراً أن تشهد المجتمعات تفشي فيروسات وأوبئة مماثلة دائماً، غير أنه أكد أن أدوية جديدة شتظهر لمعالجة أي جائحة مستقبلية. أضاف: "اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات ستقلل بنسبة 50 في المئة من الفيروسات، ومنها كورونا".

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