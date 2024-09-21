إيلاف من لندن: قد تكون كلمة "طازجة" أكثر الكلمات التي يستخدمها البشر منذ قرون وحتى الآن على نطاق واسع لوصف "الطعام الصحي"، ولكن على نحو مباغت يعبث العلم ونظريانه بثوابتنا الأقرب للثقافة الاجتماعية لا العلمية، فقد كشفت خبيرة التغذية البريطانية ريانون لامبرت أن بعض الأطعمة المجمدة قد تكون صحية أكثر من نظيرتها الطازجة.

وبحسب لامبرت ووفقاً لما نشرته الصحافة اللندنية، وعنها نقلت شبكة RT، فإن الأطعمة التالية قد تكون فوائدها أفضل على الصحة عندما تكون مجمدة:

اللحوم

تفيد لامبرت أن اللحوم الطازجة تفقد العناصر الغذائية بمرور الوقت، أي في حال لم يتم تجميدها، ويمكن أن تحتوي على إضافات ومواد حافظة تهدف إلى إبقائها صالحة "طازجة" للأكل لفترة أطول.

ويمكنك تجنب فقدان العناصر الغذائية والنكهة عن طريق اختيار لحوم البقر والدجاج الموجودين في قسم الأطعمة المجمدة بالمتاجر، حيث "يساعد تجميد اللحوم أو شرائها مجمدة على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية".

الأسماك

بالمثل، يحافظ تجميد الأسماك على الأحماض الدهنية الصحية للقلب، مثل أحماض أوميغا 3. وتوضح لامبرت: "وجدت دراسة حديثة أن معظم أحماض أوميغا 3 الموجودة في الأسماك تظل متاحة من الناحية الغذائية حتى بعد ثلاثة أشهر من التجميد".

البروكلي

تقول لامبرت إن البروكلي يحصل على دفعة كبيرة من العناصر الغذائية من التجميد، حيث أن "وضعه في الفريزر بعد الحصاد بفترة وجيزة يساعد على حبس الفيتامينات ومضادات الأكسدة الأساسية، والحفاظ عليها لفترة أطول".

ومقارنة بالبروكلي الطازج، غالبا ما يحتوي البروكلي المجمد على المزيد من الريبوفلافين (فيتامين بي 2)، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة الجهاز الهضمي ووظائف المخ.

فول الصويا

تشير لامبرت إلى أنه من الأفضل شراء فول الصويا مجمدا، قائلة: "فول الصويا له فوائد أكثر عند شرائه مجمدا". موضحة أنه يمنح المستهلكين فوائد أكبر للجسم والعقل، حيث أن الايزوفلافون في فول الصويا ومنتجات الصويا يمكن أن يعزز الانتباه وسرعة المعالجة لدى الأطفال في سن المدرسة.

السبانخ

تحتوي السبانخ على مستويات هامة من فيتامينات ك وسي، والكالسيوم، وحمض الفوليك، وهذا الأخير يدعم انقسام الخلايا ويساعد على منع العيوب الخلقية أثناء الحمل.

ومع ذلك، فإن السبانخ الطازجة لها مدة صلاحية قصيرة بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذبولها، فإن العناصر الغذائية الحيوية الموجودة في المادة الخضراء تستنفد بعد بضعة أيام.

ووفقا للامبرت، "شراؤها مجمدة يحافظ على فيتامين سي وحمض الفوليك سليمين لفترة أطول، وتحافظ على قيمتها الغذائية لعدة أشهر".