إيلاف من الكويت: يُعتبر اختيار الشامبو المناسب جزءًا مهمًا من روتين العناية بالشعر، ومع انتشار العديد من المنتجات المتنوعة والمخصصة، قد يكون من الصعب تحديد الأفضل لشعرك. بين الشامبوهات التي تحتوي على السلفات وتلك الخالية منها، تتباين الآراء حول الفوائد والأضرار لكل نوع. في هذا المقال، سنستعرض تأثير الشامبوهات المختلفة على صحة الشعر وفروة الرأس، مع نصائح عملية تساعدك في اختيار الشامبو الأنسب وفقاً لنوع شعرك واحتياجاته، مما يضمن لك عناية فعّالة ومظهرًا صحيًا لشعرك.

تعتبر شامبوهات السلفات، التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم (SLS) من أكثر المنتجات شيوعاً في العناية الشخصية، سواء في الشامبوهات، معاجين الأسنان، أو غسولات الجسم. وتتميز هذه المادة بقدرتها العالية على التنظيف وإنتاج رغوة غنية، ما يجعلها فعالة في إزالة الدهون والأوساخ. لكن مع فوائدها الواضحة، ظهرت العديد من التساؤلات حول تأثيرها على صحة الشعر وفروة الرأس، خاصةً مع الاستخدام اليومي.

الآن تروّج العديد من الحملات التسويقية و الشركات في مجال الشامبوهات للشامبوهات الخالية من السلفات التي لا تحتوي على SLSأو صوديوم لوريث سلفات.

تعتبر هذه الشامبوهات خيارًا جيدًا لأصحاب فروة الرأس الحساسة والشعر المصبوغ، حيث تساهم في الحفاظ على صحة الفروة وتمنع بهتان اللون. ولكن من الجدير بالذكر أن هذه الشامبوهات أغلى سعرا من الشامبوهات التي تحتوي على السلفات.

أضرار السلفات على الشعر

جفاف الشعر: يُعرف أن السلفات تمتلك قوة تنظيف عالية و اعطاء رغوه كثيفه اثناء الاستحمام ، لكنها قد تُزيل الزيوت الطبيعية من الشعر وفروة الرأس، ما يسبب الجفاف والتجعد، خاصةً للشعر الجاف أو المجعد.



تحسس فروة الرأس: استخدام الشامبوهات التي تحتوي على السلفات قد يسبب تهيجاً لفروة الرأس، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو من يعانون من حالات جلدية مثل الأكزيما و الصدفية

تغير في لون الشعر المصبوغ: تؤدي السلفات إلى إزالة جزيئات الصبغة بشكل أسرع، مما يسرع من بهتان لون الشعر المصبوغ، ما يجعل الشامبوهات الخالية من السلفات خياراً أفضل للحفاظ على اللون.

متى يُنصح باستخدام الشامبوهات الخالية من السلفات؟

الشعر الجاف أو المجعد: تجنب السلفات يساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر ويقلل من التجعد.



الشعر المصبوغ: الشامبوهات الخالية من السلفات تساهم في حماية لون الشعر من التلاشي.



فروة الرأس الحساسة: توفر الشامبوهات الخالية من السلفات عناية لطيفة لفروة الرأس وقد تساعد في تقليل التهيج.

متى يُمكن استخدام الشامبوهات التي تحتوي على السلفات؟

الشعر الذهني: شامبوهات السلفات تساعد على تنظيف فروة الرأس من الزيوت الزائدة، ما يجعلها خياراً مناسباً لأصحاب الشعر الدهني، لكن يُفضل عدم استخدامها يومياً.

يفضل استخدام بلسم بعد هذا النوع من الشامبو للحفاظ على ترطيب الشعر.

نصائح خاصه للاختيار الشامبو المناسب في الحالات الطبية

بالنسبة للحالات الطبية مثل صدفيه الرأس يفضل استخدام شامبوهات طبية تحتوي على مكوناته مثل قطران الفحم tar أو الكورتيزون او كيتوكونازول و الساليسيليك اسيد ، وذلك بعد استشارة طبيب الجلدية لتحديد الأنسب للحالة.

- قشرة الرأس: يُفضّل استخدام شامبوهات تحتوي على سيلينيوم ديسلفايد، بيريثيون الزنك، كيتوكونازول، أو حمض الساليسيليك.



- مرض الحزاز في الرأس وحكة فروة الرأس: يُنصح باستخدام شامبوهات خالية من العطور و السلفات

- شعر الأطفال: اختر شامبوهات خفيفة وخالية من العطور، مصممة خصيصًا للأطفال، Examples include betaines and imidazolinium derivatives حيث تحتوي على منظفات لطيفة وغير مهيجة.

اي تفاعلات تحدث مع الشامبو الجديد تم استخدامه :

في حال حدوث تهيج بعد اي شامبو ، يُنصح بمراجعة طبيب الجلدية وإجراء اختبار حساسية الشعر Patch test.

اختيار الشامبو المناسب يعتمد على نوع شعرك واحتياجاته الخاصة، واستشارة طبيب الجلد عند وجود مشكلات صحية تساعدك في الحفاظ على شعر صحي وجميل.

