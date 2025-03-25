ينظف بعض الأشخاص أقدامهم يومياً، بينما يقول البعض الآخر أن ترك الماء، يجري فوقها، أثناء الاستحمام، كافٍ. فهل تنظفون هذه الأجزاء المهمة من أجسادكم، بشكل جيد؟

عندما تقفز إلى حوض الاستحمام، وتمد يديك إلى الصابون والليفة، من المنصف القول أن بعض أجزاء الجسم، ربما تحظى باهتمام أكثر من غيرها. لا شك أن منطقة تحت الإبطين تحصل على الرغوة الكاملة، والغسل بالمياه، والتنظيف المستمر، بينما سيكون من السهل التغاضي عن قدميك، باعتبار أن القدمين تقع في نهاية الجسم. ومع ذلك، وفقاً لبعض الخبراء، فإن قدميك تستحقان نفس القدر من الاهتمام، إن لم يكن أكثر.

فعلى سبيل المثال، تنصح كل من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، بغسل القدمين يومياً بالماء والصابون. ويرجع أحد أسباب هذه العناية الدقيقة إلى منع الرائحة الكريهة.

يحتوي باطن القدم على 600 غدة عرقية، لكل سنتيمتر مربع من الجلد، أي أكثر من أي منطقة أخرى في الجسم. وعلى الرغم من أن العرق في حد ذاته ليس له رائحة، إلا أنه يحتوي على مزيج غني بالأملاح والجلوكوز والفيتامينات والأحماض الأمينية، أي أنه يشكل بوفيه مفتوح للبكتيريا التي تعيش هناك. أي أن هناك الكثير من البكتيريا بالفعل.

وتقول هولي ويلكنسون، المحاضرة في علاج الجروح في جامعة هال في المملكة المتحدة: "إن القدم، خاصة بين أصابع القدمين، بيئة رطبة ودافئة تماماً، لذا يمكن أن تكون أرضاً خصبة لتكاثر الميكروبات". ويتفاقم هذا الأمر، بسبب حقيقة أن غالبية الناس، يحيطون أقدامهم بالجوارب والأحذية، مما يحبس الرطوبة في الداخل.

يشار إلى أنه في حال قمت بتكبير أي سنتيمتر مربع من جلد الإنسان، ستجد ما بين 10,000 إلى مليون من البكتيريا تعيش فيه.

وتُعتبر المناطق الدافئة والرطبة من الجلد، مثل القدمين، بيئة مثالية ومكاناً رئيسياً لاستضافة أكبر عدد من الأنواع البكتيرية.

وعلى سبيل المثال، تعتبر القدمان ملاذاً مثالياً للبكتيريا الوتدية، وبكتيريا المكورات العنقودية. وعندما يتعلق الأمر بالفطريات، تُعتبر قدماك المتعرقتّان مكاناً مثالياً للأجناس الفطرية، التي تشمل فطريات الرشاشية أو الأسبرجيلاس (أحد مسببات الأمراض التي غالباً ما توجد في التربة)، والمستخفيات، وفطريات الزميحة أو الإبيكوكام، والرودوتورولا، وفطريات المبيضة أو الكانديدا (نوع من الخميرة التي تعيش بشكل طبيعي على الجسم ولكنها قد تصبح من مسببات الأمراض الانتهازية)، وفطريات شعرية الأبواغ وغيرها.

في الواقع، تحتوي القدم البشرية على تنوع بيولوجي من الفصائل الفطرية أكثر من أي منطقة أخرى من الجسم. وربما يكون هذا سبباً وجيهاً، لتنظيف قدميك.

غسل القدمين وأعداد البكتيريا

Gorka Olmo/ BBC أقدامنا تمثل موطناً لمجموعات متنوعة من الفطريات

في إحدى الدراسات، عمل الباحثون على مسح باطن أقدام 40 متطوعاً، ووجدوا أن غسل القدمين كان له تأثير قوي، على أعداد البكتيريا.

كان لدى الأشخاص الذين غسلوا أقدامهم مرتين في اليوم حوالي 8800 بكتيريا تعيش في كل سنتيمتر مربع من الجلد، أما أولئك الذين أفادوا بأنهم يغسلون أقدامهم كل يومين، فقد كان لديهم أكثر من مليون بكتيريا في كل سنتيمتر مربع.

ومع ذلك، لمجرد أن باطن قدميك مليء بالحياة الميكروبية، فهذا لا يعني بالضرورة أن تكون رائحتهما كريهة، أو أن هناك ما يدعو للقلق. وكما هو الحال دائماً، ليس المهم فقط عدد البكتيريا، بل أنواع البكتيريا.

وتعد بكتيريا المكورات العنقودية اللاعب الرئيسي، عندما يتعلق الأمر بإنتاج الأحماض الدهنية المتطايرة، المسؤولة عن رائحة القدمين.

وتفرز الغدد العرقية على جلد القدمين مزيجاً قوياً من الإلكتروليتات (مواد غالباً سائلة يُمكن للكهرباء الانتقال خلالها) والأحماض الأمينية، واليوريا وحمض اللاكتيك.

وتعتبر بكتيريا المكورات العنقودية وليمة حقيقية، إذ تقوم، خلال عملية التغذية، بتحويل الأحماض الأمينية إلى أحماض دهنية متطايرة. ويرجع السبب الكيميائي الرئيسي في ذلك إلى حمض الأيزوفاليريك، الذي له رائحة كريهة وُصفت بأنها جبنيّة وحمضية ملحوظة. وتعد هذه المقارنة مناسبة، بالنظر إلى أن الكثير من الأجبان تحتوي على مزيج مماثل من المواد الكيميائية المتطايرة.

وفي إحدى الدراسات، التي أجريت عام 2014، عمل الباحثون على مسح أقدام 16 شخصاً، ووجدوا أن 98.6 في المئة من البكتيريا الموجودة على باطن القدمين، كانت من المكورات العنقودية. كما زادت مستويات المواد الكيميائية المتطايرة، بما في ذلك مركّب رائحة القدم الرئيسي "حمض الأيزوفاليريك" بشكل ملحوظ على باطن القدم مقارنةً بأعلى القدم. وتوصلت الدراسة إلى أن شدة الرائحة الكريهة للقدم، كانت مرتبطة بالعدد الإجمالي، لبكتيريا المكورات العنقودية الموجودة، وهو سبب آخر لاختيار الصابون.

ومع ذلك، فإن غسل القدمين، لا يقتصر فقط على الوقاية من رائحة القدمين الكريهة، بل يُمكن الوقاية من الكثير من الأمراض، ومشاكل القدمين، من خلال النظافة الجيدة.

يقول جوشوا زايتشنر، الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناي (جبل سيناء) في نيويورك: "بسبب المساحة الصغيرة بين أصابع القدمين، فإن هذه المناطق معرضة بشكل خاص، لخطر الإصابة بالعدوى الميكروبية".

وأضاف: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحكة والتورم والرائحة الكريهة، ومع تعطل جهاز المناعة الفطري، يُمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة خطر غزو الكائنات الحية الدقيقة للجلد، والتسبب في التهابات الأنسجة الرخوة الأكثر أهمية، المعروفة باسم التهاب النسيج الخلوي".

القدم الرياضية

Gorka Olmo/ BBC الميكروبات التي تعيش على أقدامنا تساهم في طرد البكتيريا الضارة

ووفقاً لزايتشنر، فإن المشكلة الأكثر شيوعاً هي الإصابة بالقدم الرياضية، وهي عدوى فطرية سطحية تصيب جلد القدمين، حيث تتكاثر الفطريات، التي تسبب القدم الرياضية، أو سعفة القدم في البيئات الدافئة والمظلمة والرطبة، ولهذا السبب تؤثر هذه الحالة في الغالب على المناطق الواقعة بين أصابع القدمين.

وعندما تحافظ على نظافة هذه المنطقة وجفافها، ستحرم الفطريات من موطنها المثالي، وهذا أمر جيد، إذ أن القدم الرياضية يُمكن أن تسبب سلسلة من الأعراض المزعجة، مثل الحكة والطفح الجلدي المتقشر، وتقشر الجلد، وتشقق باطن القدمين، وبين أصابع القدمين.

ويُمكن أن يؤدي الحفاظ على نظافة قدميك أيضاً إلى الوقاية من العدوى الجلدية، مثل تلك التي تسببها بكتيريا المكورات العنقودية، أو البكتيريا الزائفة. على الرغم من أن هذه البكتيريا موجودة بشكل طبيعي على جلدك، إلا أنها إذا دخلت إلى مجرى الدم عن طريق الجرح، فقد يؤدي ذلك إلى عدوى خطيرة. حتى العدوى البكتيرية العنقودية البسيطة يمكن أن تؤدي إلى ظهور دمامل، وهي عبارة عن نتوءات من القيح (الصديد) تتشكل تحت الجلد، حول بصيلات الشعر، أو الغدد الدهنية.

وتقول ويلكنسون إن القدمين أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لأن هناك الكثير من التكتلات البكتيرية عليها، وأيضاً إذا كان لديك تشققات أو إصابات في قدميك، فإنها تميل إلى الشفاء، بشكل أبطأ بكثير من مناطق أخرى من الجسم.

وأضافت: "في مثل هذه الحالة، هناك فرصة أكبر عند تعرضك لإصابة ما، بأن تدخل مسببات الأمراض إلى ذلك الجرح وتنتشر".

وبالرغم من إمكانية حدوث عدوى جلدية، حتى في حال كنت تحافظ على نظافة القدمين جيداً، إلا أن غسل القدمين بانتظام يقلل من عدد البكتيريا الموجودة. لذلك، إذا حدث أن أُصبت بجرح، فسيكون هناك عدد أقل من الميكروبات، التي يمكن أن تدخل إلى مجرى الدم.

يشار إلى أن غسل القدمين المتكرر مهم بشكل خاص، إذا كنت تعاني من داء السكري، وهي حالة تجعل الناس عرضة للقرح والعدوى الجلدية. وقد أظهرت الأبحاث أن أقدام مرضى السكري، تحتوي على نسبة أعلى من البكتيريا، المسببة للأمراض الموجودة على الجلد.

وتقول ويلكنسون: "إنهم هناك ينتظرون فرصة لإحداث عدوى. لذلك، من المهم حقاً أن يحافظ مرضى السكري على نظافة أقدامهم، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب ذلك".

وما يجعل هذا الأمر أسوأ، أن مرضى السكري يعانون أيضاً من ضعف الاستجابة المناعية، لذلك إذا أصيبوا بالعدوى، فإن أجسامهم لا تستطيع مقاومتها، فمرضى السكري معرضون أيضاً للجروح والإصابات والتقرحات في القدمين، التي لا تلتئم. وإذا لم تُكتشف في وقت مبكر، فقد يحتاج الأمر إلى بتر أصابع القدمين، أو القدمين، أو حتى الأطراف.

وتقول ويلكنسون: "إذا كنت تعاني من داء السكري غير المنضبط، فقد يكون لديك تلف في أعصاب قدميك، لذلك لا يمكنك الشعور بقدميك بشكل صحيح". وأضافت أن مجرد غسل القدمين يسمح لك بفحص قدميك بشكل صحيح، بحثاً عن أي سحجات أو جفاف، قد يساهم في الإصابة بالعدوى.

ولذلك توصي ويلكنسون، والجمعيات الخيرية، مثل جمعية السكري في المملكة المتحدة، مرضى السكري بغسل أقدامهم كل يوم.

جدل حول تكرار غسل القدمين

ولكن ماذا عن الآخرين؟ يرى بعض الخبراء أن الفائدة الصحية لغسل القدمين يومياً محدودة بالنسبة لمعظم الناس، بل يُمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل جلدية.

ففي النهاية، يعتمد الجلد على مجتمع من الميكروبات المفيدة، لأداء الوظائف الأساسية، فهي تطرد البكتيريا الضارة، وتنتج الدهون التي تحافظ على ترطيب الجلد ومرونته، بل وتساعد على ترميم الجروح. وقد يؤدي الغسل والفرك المكثف للقدمين إلى إزالة هذه الأنواع المفيدة من البكتيريا، خاصةً إذا كان الماء ساخناً، ونتيجة لذلك، يُمكن أن يصبح الجلد جافاً أو متهيجاً أو مثيراً للحكة. وقد يسمح الجلد المتشقق للبكتيريا باختراقه، بينما لا يُمكن اختراق الجلد عادةً، عندما يكون سليماً، ما يزيد من احتمال الإصابة بالعدوى.

يقول زايتشنر: "يُمكن أن يؤدي الإفراط في غسل البشرة إلى تعطيل المناعة الطبيعية، وتجريد الجلد من الزيوت الطبيعية، ما يساهم في الجفاف والالتهاب". ويؤدي ذلك إلى حكة وجفاف الجلد، ويُمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالات، مثل الإكزيما.

يقول زايتشنر: "من المهم أيضاً عدم المبالغة في فرك أو تقشير جلد القدمين". وأضاف أن الدشبذات أو مسامير القدمين تنمو، بسبب الإصابات اليومية، ولكنها مع ذلك تحمي القدمين من البيئة المحيطة، مما يعني أن إزالة مسامير القدم تؤدي إلى إزالة هذه الحماية.

كما أن هناك قلق من أن الصابون المضاد للبكتيريا، يُمكن أن يخل بالتوازن الدقيق للكائنات الحية الدقيقة على الجلد، ما يقتل الأنواع المفيدة، ويسمح بظهور سلالات أكثر صلابة، ومسببة للأمراض ومقاومة للمضادات الحيوية. أخيراً، يحتاج جهازنا المناعي إلى تحدي الميكروبات إلى حد معين، لكي يقوم بعمله، فإذا لم نتعرض لتدفق مستمر من البكتيريا والفيروسات في مرحلة الطفولة، فلن تتعلم أجسامنا كيفية الاستجابة بشكل صحيح للهجوم. ويعتقد بعض الخبراء أن الاستحمام بشكل متكرر قد يؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية، لهذا السبب بالذات.

وهذا يتركنا مع السؤال الدائم: كم مرة يجب أن نغسل أقدامنا؟ تعتمد الإجابة إلى حد ما على الفرد.

تقول ويلكنسون: "بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يُنصح بغسل القدمين يومياً بنسبة مئة في المئة ولكن إذا لم تكن تعاني من أي حالات مرضية كامنة، فإن أطباء الجلدية يرون أن غسل القدمين كل يومين أكثر من كافٍ، للحفاظ على نظافة جيدة، دون تجريد بشرتك من الكثير من الزيوت الطبيعية".

ومع ذلك، تشير ويلكنسون إلى أنه إذا كنت من الأشخاص، الذين يحبون الجري، أو ممارسة التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية، فمن الواضح أنك ستحتاج إلى غسل قدميك بانتظام، أكثر من الأشخاص الأقل نشاطاً، وتكرار الغسيل ليس هو المهم فقط ، ولكن طريقة غسل القدمين وتجفيفهما لها آثار صحية أيضاً.

تقول ويلكينسون: "يعتقد الكثير من الناس أنه إذا كنت تستحم وتترك الماء يتدفق، فهذا يعني غسل القدمين، ولكن هذا ليس صحيحاً، فأنت بحاجة إلى غسل قدميك فعلياً بالماء والصابون".

مع ذلك، وفقاً لدان بومغارت، وهو طبيب عام ومحاضر في علم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء في جامعة بريستول في المملكة المتحدة، فإن أهم شيء يؤكده للمرضى هو التأكد من تجفيف قدميك بشكل صحيح. يقول بومغارت: "عندما يكون لديك بلل أو رطوبة بين أصابع القدمين، يُسمح لها بالبقاء هناك في بيئة دافئة، وعندها تكون عرضة للإصابة بأمور، مثل القدم الرياضية، وغيرها من العدوى الفطرية".