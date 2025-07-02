

إيلاف من واشنطن: حذر طبيب قلب أميركي من أن بعض المكملات الغذائية التي يُعتقد أنها تعزز الصحة، قد تشكل خطراً على القلب والكبد، خاصة عند تناولها بجرعات كبيرة أو بدون إشراف طبي مناسب.

في مقابلة مع موقع "ديلي ميل"، أكد الدكتور إيفان ليفين، أخصائي القلب في مستشفى "ماونت سيناي" بمدينة نيويورك، أن العديد من الفيتامينات والمركبات النباتية التي يستهلكها الملايين يومياً قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم تُستخدم بحذر، من بينها التهابات القلب واضطرابات في وظائف الكبد، إضافة إلى زيادة احتمال حدوث الجلطات والسكتات الدماغية.

وأبرز ليفين عدة مكملات تستحق الحذر، منها:

• فيتامين النياسين (B3): ضروري لصحة الجلد والأعصاب ولإنتاج الطاقة، إلا أن الجرعات العالية التي تستخدم أحياناً لخفض الكوليسترول قد تسبب أضراراً بالغة. دراسة حديثة في مجلة Nature Medicine بيّنت أن النياسين قد يساهم في تراكم الترسبات داخل الشرايين، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. الجرعات الكبيرة قد تؤدي أيضاً إلى تسمم الكبد مع أعراض مثل جفاف الجلد وتساقط الشعر.

• مستخلص الشاي الأخضر: معروف بفوائده عند تناوله كشاي، لكنه قد يصبح ضاراً عند تناوله كمكمل مركز. إذ يمكن للمركب النشط EGCG أن يجهد الكبد ويتسبب في التهابه، ولهذا توصي السلطات الصحية الأوروبية بعدم تجاوز 800 ملغ يومياً، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

• المحليات الصناعية (الإريثريتول والإكسيليتول): مستخدمة في منتجات خالية من السكر، لكن دراسات ربطت بينهما وبين زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات. مثلاً، أظهرت أبحاث أجريت في "عيادة كليفلاند" أن استخدام الإكسيليتول يمكن أن يرفع خطر النوبات القلبية خلال فترة ثلاث سنوات.

• كبسولات الجل اللينة: وهي نوع من الأقراص المغلفة بجيلاتين لزيادة سهولة البلع والامتصاص. بعض هذه الكبسولات تحتوي على مركبات كيميائية تسمى الفثالات، التي تستخدم في تليين البلاستيك، وقد أظهرت دراسات أنها تسبب التهابات في الأوعية الدموية، مما يعرض القلب لخطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية.

في الختام، شدد الدكتور ليفين على أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات، حتى لو كانت طبيعية أو متداولة على نطاق واسع، لأن الاستخدام غير الصحيح قد ينعكس سلباً على الصحة.