

إيلاف من القاهرة: أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا عاجلًا بشأن وجود عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي الشهير Otrivin Adults Nasal Drops 0.1% Solution، المستخدم كمزيل للاحتقان الأنفي لدى البالغين، مؤكدة أن هذه العبوات قد تشكل خطرًا صحيًا جسيمًا على حياة المواطنين.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الهيئة أن التحذير يتعلق بتشغيلة محددة تحمل رقم TX7F من إنتاج شركة GSK، حيث تبين – وفق مراجعة الشركة المصنعة – وجود عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية تم تداولها في الأسواق المصرية.

وفي ضوء ذلك، أصدرت الهيئة تعليمات فورية بوقف تداول تلك التشغيلات، وبدء إجراءات عاجلة لضبط وتحريز العبوات المغشوشة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، لضمان عدم وصولها إلى المستهلكين.

ودعت الهيئة جميع الصيدليات وموزعي الأدوية إلى التحقق من التشغيلات المتوفرة لديهم على الفور، والتنبيه بعدم صرف أو تداول التشغيلة رقم TX7F تحت أي ظرف.

كما شددت على ضرورة إبلاغ الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية حال العثور على أي عبوات مطابقة لوصف التشغيلة المحذّر منها، مؤكدة التزامها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الأدوية المتداولة في السوق المصري.