إيلاف من لندن: أكد خبيران في التغذية أن الشوكولاتة، رغم سمعتها المرتبطة بالسعرات الحرارية العالية، يمكن أن تكون مفيدة للجسم والصحة النفسية إذا تم تناولها باعتدال، مع التركيز على النوع الداكن الغني بالكاكاو.

وأوضح الدكتور رومان بريستانسكي، خبير التغذية، أن الاعتقاد السائد حول ضرر الشوكولاتة على الصحة يدفع الكثيرين إلى إدراج أنظمة غذائية صارمة واستبعادها كليًا من نظامهم الغذائي. لكنه شدد على أن للشوكولاتة فوائد غذائية، خصوصًا إذا كانت طبيعية وخالية من الإضافات الصناعية، لاحتوائها على عناصر مفيدة مثل المغنيسيوم والزنك، مشيرًا إلى أن هذه العناصر ضرورية للجسم ويُستحسن أن تُستمد من نظام غذائي متنوع، وليس من الشوكولاتة وحدها.

وأضاف بريستانسكي أن الامتناع التام عن تناول الحلويات، بما فيها الشوكولاتة، يمكن أن يسبب اضطرابات نفسية لبعض الأشخاص، ويؤدي إلى سلوكيات غير متزنة مثل الأكل الليلي. لذلك، نصح بتعديل النظام الغذائي بدلاً من إقصاء الحلوى نهائيًا، واللجوء إلى تقليل كمياتها فقط.

وأشار إلى أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة لا تقل عن 70% من الكاكاو، تتميز بغناها بمضادات الأكسدة الطبيعية مثل الفلافونويدات، التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار وتقوية الأوعية الدموية. كما أنها مصدر مهم للمغنيسيوم، الذي يعزز صحة الجهاز العصبي، يدعم العضلات، ويساعد على النوم الجيد.

بدورها، أوضحت الدكتورة مارينا ماكيشا، خبيرة التغذية، أن تناول كمية معتدلة من الشوكولاتة، تتراوح بين 10 إلى 20 غرامًا يوميًا، يمكن أن ينعكس إيجابًا على المزاج، إذ تساعد الشوكولاتة على تحفيز إنتاج هرمونات السعادة، ما يجعلها خيارًا جيدًا لتحسين الحالة النفسية.

لكنها حذّرت في الوقت نفسه من الإفراط في تناول الشوكولاتة، خصوصًا الأنواع الغنية بالسكر، موضحة أن 100 غرام من الشوكولاتة تحتوي على ما يقرب من 400 سعرة حرارية. لذلك أوصت باختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% من الكاكاو أو أكثر، لما لها من فوائد أكبر ونسبة سكر أقل.