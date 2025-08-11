ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات الأحد منطقة سندرجي في محافظة بالق أسير بغرب تركيا، وفق ما أفادت الوكالة التركية لإدارة الكوارث.

وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميل).

وشعر بالزلزال الذي سُجل في الساعة 19,53 (16,53 بتوقيت غرينتش) سكان العديد من المدن في غرب البلاد، بينها اسطنبول وإزمير، بحسب السلطات التركية التي لم تشر حتى الآن إلى سقوط ضحايا.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة إكس "بدأت جميع فرق إدارة الكوارث والطوارئ ومؤسساتنا المعنية على الفور عمليات البحث الميدانية. ولم يتم تسجيل أي حادثة غير مرغوبة حتى الآن".

وقال رئيس بلدية سندرجي سرحان ساك لقناة "إن تي في" التركية الخاصة إن عشرة مبان انهارت في المدينة التي شكلت مركز الزلزال، بينها مبنى من ثلاثة طوابق في وسط المدينة.

وأضاف أن "ستة أشخاص كانوا يقيمون في هذا المبنى، وتم إنقاذ أربعة من تحت الأنقاض"، لافتاً الى أن الجهود مستمرة لسحب الشخصين الآخرين.

وتابع أن "مباني ومساجد دمرت ولكن لا خسائر في الأرواح".

وتحدثت الوكالة التركية لإدارة الكوارث عن تسجيل سبع هزات ارتدادية بعد الزلزال، راوحت قوتها بين 3,5 و4,6 درجات.

وتسبب زلزال بلغت قوته 5,8 درجات في مقتل فتاة وإصابة 69 شخصاً في مطلع يونيو/ حزيران في جنوب غرب تركيا.

وتقع تركيا فوق صدعين تسببا في العديد من المآسي في الماضي.

وشهد جنوب شرق البلاد زلزالاً عنيفاً في فبراير/ شباط 2023 أسفر عن مقتل 53 ألف شخص على الأقل وتسبب بتدمير مدينة أنطاكيا القديمة.