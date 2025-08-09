إيلاف من لندن: تشير دراسة جديدة إلى أن تناول البطاطس المقلية بشكل متكرر، وهي من أكثر الوجبات أغراءً للملايين حول العالم، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بالطرق الأخرى لاستهلاك البطاطس.

إن تناول ثلاث حصص أو أكثر من "البطاطس المقلية" كل أسبوع يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة بهذا المرض المزمن بنسبة 20%، في حين أن تناول البطاطس المقلية خمس مرات في الأسبوع يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة بنسبة 27%، وفقًا للدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية الأربعاء.

ومن المعروف أن السكري يطلق عليه "القاتل الصامت"، حيث يؤثر على الأداء العام للجسم بصورة خطيرة، ويتسبب تدريجياً في مضاعفات خطيرة، تؤدي إلى مشاكل في القلب، والكلى، ومشاكل متعلقة بالرؤية، وغيرها من المشكلات الصحية التي تتسلل للجسم تدريجياً.

يقول الباحثون: "تؤكد نتائجنا أن الارتباط بين تناول البطاطس وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يعتمد على الأطعمة المحددة المستخدمة كبديل". "وتتوافق النتائج أيضًا مع التوصيات الغذائية الحالية التي تشجع على إدراج الحبوب الكاملة كجزء من نظام غذائي صحي للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني".

طريقة الطبخ والتحضير هي المشكلة

ووجد الباحثون الذين أجروا الدراسة، والذين يشجعون المستهلكين على "النظر في طريقة التحضير والأطعمة البديلة عند تقييم المخاطر الصحية"، أن هذه المخاطر لا تنطبق بنفس القدر على أولئك الذين تناولوا البطاطس المسلوقة أو المهروسة - والتي لا تزال تزيد من المخاطر بنسبة 5٪ فقط، بالمقارنة، وفقًا لصحيفة "الغارديان".

قالت الدكتورة كوثر هاشم من جامعة كوين ماري في لندن، وفقًا لصحيفة "الغارديان": "يمكن أن تكون البطاطس جزءًا من نظام غذائي صحي، ولكن طريقة تحضيرها هي ما يُحدث الفارق". "البطاطس المسلوقة أو المخبوزة أو المهروسة منخفضة الدهون بشكل طبيعي ومصدر للألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم".

"ولكن عندما نقليها في رقائق البطاطس أو البطاطس المقلية، وخاصة في أجزاء كبيرة ومع إضافة الملح، فإنها تصبح أقل صحية بسبب محتواها العالي من الدهون والملح والسعرات الحرارية، مما يزيد من احتمالية زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2"، كما قالت.

دراسة لمدة 40 عاماً لـ 22 ألف حالة

وفي إطار الدراسة، قام فريق دولي من الباحثين بفحص الأنظمة الغذائية لأكثر من 205 آلاف بالغ في الولايات المتحدة، حيث تم توثيق عاداتهم الغذائية كل أربع سنوات بين عامي 1984 و2021. وتم توثيق أكثر من 22 ألف حالة إصابة بمرض السكري من النوع الثاني خلال الفترة الزمنية التي استمرت قرابة 40 عامًا.

وقال الباحث الرئيسي سيد محمد موسوي، وهو باحث في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، إن النتائج تشير إلى أهمية كيفية تحضير الطعام على صحة الإنسان ومخاطره أو فوائده.

وتابع: "ليست كل أنواع البطاطس متساوية. حتى كمية صغيرة من البطاطس المقلية، أقل من حصة واحدة أسبوعيًا، ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني".

عند قلي البطاطس، يزداد محتواها من الطاقة - السعرات الحرارية - بسبب الدهون التي تمتصها. تناول كميات كبيرة من البطاطس المقلية يُهيئ الناس لزيادة الوزن.

الأطعمة المصنعة

أشارت الدراسة أيضًا إلى أن من استبدلوا ثلاث حصص أسبوعية من البطاطس بحصص من الحبوب الكاملة انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 8%، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). في المقابل، كان للأرز الأبيض ارتباط أقوى بهذا المرض المزمن.

وقالت شانون جاليان من جامعة تكساس للتكنولوجيا، والتي لم تكن جزءًا من الدراسة، لشبكة إن بي سي نيوز إن البحث لم يأخذ في الاعتبار المكونات الإضافية التي تأتي مع البطاطس.

"بالتأكيد، يمكن اعتبار البطاطس غذاءً صحيًا عندما لا تقليها، أو عندما لا تضيف إليها الكثير من الدهون"، كما قالت جاليان.