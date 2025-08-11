إيلاف من دبي: يحذر باحثون من أن ارتفاع درجات الحرارة في مختلف مناطق العالم قد لا يقتصر أثره على الشعور بالأرق، بل يمتد ليشمل خصوبة الرجال. وأفادت دراسة حديثة، نشرتها مجلة العلوم الطبية الحيوية والبيئية ونقلتها ديلي ميل، أن ارتفاع الحرارة حتى بمقدار درجة واحدة يمكن أن يضعف جودة الحيوانات المنوية ويقلل حركتها، وهي خاصية أساسية لنجاح عملية الإخصاب.

حلل الباحثون عينات من السائل المنوي لأكثر من 6600 متبرع في مناطق متعددة حول العالم على مدى ست سنوات، فوجدوا أن الرجال في المناطق الحارة يعانون في المتوسط من حركة أقل للحيوانات المنوية مقارنة بسكان المناطق الأبرد. ورجحت الدراسة أن السبب يعود إلى ارتفاع حرارة الخصيتين، ما يؤدي إلى موت بعض الخلايا المنوية أو تضررها، إلى جانب تأثير قلة النوم في الليالي الحارة على الصحة الإنجابية.

وقال البروفيسور راج بيرساد، من مؤسسة بريستول لطب المسالك البولية، إن هذه النتائج قد تفسر جانبًا من انخفاض معدلات المواليد عالميًا، مشيرًا إلى إمكانية تحسين الخصوبة في المناطق الحارة عبر التحكم في درجة الحرارة الليلية.

وتؤكد أبحاث سابقة أن درجة حرارة الخصيتين تكون أقل من حرارة الجسم الأساسية بمقدار درجتين إلى أربع درجات مئوية لضمان إنتاج حيوانات منوية سليمة، وأن ارتفاعها بدرجة واحدة يقلل عددها بنحو 40%، فيما يؤدي ارتفاعها درجتين إلى تراجع العدد إلى مستويات شبه معدومة.

وأوصت الدراسة بارتداء ملابس داخلية فضفاضة أثناء النوم، واستخدام المراوح الكهربائية للتبريد.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتأثر فيه عدة دول عربية بموجة حر حادة وغير مسبوقة تعرف باسم "القبة الحرارية".