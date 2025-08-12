إيلاف من نيويورك: اقتحمت غوغل عالم الهواتف بقوة، بل إنها وفقاً لتقارير عالمية تتحدى آبل وسامسونغ بواحد من أفضل الهواتف الذكية، مما جعل البعض يتوقع نجاح الـG في التهام التفاحة، في إشارة إلى العلامة الرمزية للكيانين العملاقين.

فقد أعلنت غوغل عن مجموعتها الجديدة من الأجهزة الذكية التي كان من بينها هاتف Pixel 10 Pro XL،المصمم لينافس أفضل هواتف آبل وسامسونغ.

يقاوم الماء والغبار

الهاتف يتميز بهيكل أنيق التصميم مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.8/76.6/8.5) ملم، وزنه 221 غ، ومزود بتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية دون حاجة لاستخدام شرائح الاتصال التقليدية.

شاشته جاءت LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1344/2992) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2000 شمعة/م، وكثافتها 482 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

"أندرويد-15"

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Google Tensor G5، ومعالج رسوميات Mali-G715 MC7، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرا ثلاثية الأبعاد

الكاميرا الأساسية في الهاتف الذي يتم طرحه في الأسواق العالمية الثلاثاء (12:08:2025)، جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+48+48) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، وقادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 42 ميغابيكسل.

طلب النجدة بالأقمار الصناعية

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وزوّد بمستشعر لقياس حرارة الجسم، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية.

وكذلك تقنية Circle to Search التي تعمل مع الذكاء الاصطناعي، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع 39 واط، ويمكن شحنها بشاحن ذكي 23 واط.