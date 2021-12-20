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وفقًا لفلاديمير بوتين وأنصاره في فرنسا، فإن روسيا ستدافع عن نفسها فقط ضد الناتو، الذي لم يكن ليفي بوعده بعدم التمدد إلى الشرق بعد سقوط جدار برلين. فهل هذا صحيح أم مجرد افتراء روسي و كذب تاريخي؟.

"هناك قول مأثور مفاده أن الحقيقة هي الضحية الأولى لأي حرب"، صرح بذلك جان لوك ميلينشون زعيم اليسار الفرنسي على قناة فرانس 24، في 7 كانون الأول (ديسمبر). وردا على سؤال حول تصاعد التوترات على الحدود الأوكرانية، حيث تحشد روسيا قواتها منذ عدة أشهر، قال زعيم حزب فرنسا غير المستسلمة La France Insomise إنه يوجه خطأ تاريخيًا: "يجب أن ندرك أننا أخطأنا حيال الروس وخدعناهم. قيل لهم، "إذا تركتم جدار [برلين]، فلن يقترب الناتو من أبوابهم. "حسنًا، لقد تركوا الجدار يسقط، وماذا فعلنا: لقد قربنا الناتو من أبوابهم".

كرر المرشح للرئاسة الفرنسية إريك زمور الشيء نفسه على قناة فرنسا 2، في 9 ديسمبر. كما يتفق مع جان لوك ميلينشون على نقطة واحدة: على فرنسا أن تترك التحالف الأطلسي بكل بساطة. هذا الوعد المفترض الذي خانه حلف شمال الأطلسي في نهاية الحرب الباردة يتذرع به أنصار فلاديمير بوتين بمجرد عودة التوترات مع روسيا. إنه يجعل من الممكن التشكيك في وجود الناتو ذاته، والذي لم يعد له مبرر لوجوده منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وحل حلف وارسو.

هذا الخطاب هو أولاً وقبل كل شيء خطاب فلاديمير بوتين نفسه. ففي عام 2007، أعلن الرئيس الروسي: "من حقنا أن نطرح السؤال: ضد من يوجه توسع [الناتو]؟ وماذا حدث للتأكيدات التي قدمها شركاؤنا الغربيون بعد حل حلف وارسو؟" مرة أخرى في عام 2014، لتبرير ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم، قال: "لقد كذب علينا الغرب مرارًا وتكرارًا. لقد اتخذوا قرارات من وراء ظهورنا وقدموا أمامنا الأمر الواقع. حدث هذا مع توسع الناتو في الشرق، وكذلك مع نشر البنية التحتية العسكرية على حدودنا".

وبالطبع نفى معظم القادة الغربيين في ذلك الوقت أنهم قطعوا لروسيا مثل هذا الوعد، لكن روسيا استمرت في توجيه الاتهام. بدأ النقاش في عام 1998 من قبل المحلل البريطاني مايكل مكغواير. في مقال نشرته مجلة الدراسات الدولية، انتقد قرار دعوة جمهورية التشيك للانضمام إلى التحالف عبر الأطلسي، أي حلف الناتو، قائلاً إنه في عام 1990، "تلقى ميخائيل غورباتشوف ضمانات عالية المستوى بأن الغرب لم يوسع الناتو، ووعد بعدم الانحياز في المنطقة العازلة بين الحدود الشرقية للناتو وروسيا". بينما يدعي قادة الغرب اليوم أنه لم يكن عدم توسع الناتو حتى موضوعًا للنقاش في عام 1990.

واعتبر المحلل في ذلك الوقت أن الناتو "ينتهك الصفقة المبرمة عام 1990 والتي تسمح لألمانيا الموحدة بأن تكون جزءًا من الناتو". في إشارة إلى المفاوضات الدبلوماسية التي عقدت في ذلك العام بين ألمانيا الغربية وفرنسا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حول إعادة توحيد ألمانيا.

لم يتم توضيح الأمر بشكل نهائي حتى عام 2009. بفضل رفع السرية عن تقارير الاجتماعات من المحفوظات الألمانية والأمريكية والروسية، يوضح الباحث بجامعة هارفارد مارك كرامر في مقال نشرته صحيفة واشنطن كوارترلي أن عدم توسيع الناتو لم يكن حتى موضوعًا للنقاش في عام 1990.

هل روسيا على وشك غزو أوكرانيا حقًا؟

ولسبب وجيه: في ذلك الوقت، لم يتخيل أحد أن الاتحاد السوفياتي سينهار مع حلف وارسو. المهمة الرئيسية إذن هي معرفة ما إذا كانت ألمانيا، التي كان الجزء الغربي منها بالفعل جزءًا من الحلف، ستبقى أم ​​لا داخل الناتو كدولة موحدة، وتحت أي ظروف.

ثم يلتزم الغربيون بثلاث نقاط. أولاً: فقط نشر القوات الألمانية غير التابعة للناتو في ألمانيا الشرقية حتى اكتمال الانسحاب السوفيتي. ثانيًا: يمكن نشر قوات الناتو الألمانية في ألمانيا الشرقية بعد الانسحاب السوفيتي، لكن لا يمكن نشر قوات أجنبية أو منشآت نووية خارج ألمانيا. وأخيرا، ثالثا: عدم زيادة الوجود العسكري الفرنسي والبريطاني والأمريكي في برلين.

بعد مفاوضات شاقة، وافق غورباتشوف أخيرًا على هذه الشروط وتم تكريسها في المعاهدة المتعلقة بالجوانب الدولية لإعادة توحيد الألمانيتين، التي وقعتها جميع الأطراف في سبتمبر 1990. ولا يوجد أي مكان، بما في ذلك الأرشيف الروسي، يذكر أي وعد رسمي بعدم تضمين دول أوروبا الشرقية الأخرى في نطاق دول الناتو في المستقبل. في حين يواصل الروس الادعاء بأن الغرب قدم مع ذلك ضمانات غير رسمية.

لكن حتى بعد عام 2009، استمرت النيابة العامة في الازدهار. وهذا على الرغم من إنكار ميخائيل غورباتشوف شخصيًا، إلا أنه في وضع جيد بما يكفي لمعرفة ما قيل حقًا في ذلك الوقت. ففي مقابلة عام 2014 مع روسيا ما وراء العناوين، صرح الرئيس السابق لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على نحو قاطع: "لم تتم مناقشة موضوع توسع الناتو على الإطلاق ولم تتم مناقشته. خلال هذه السنوات".

يحدد غورباتشوف أن الاتحاد السوفياتي أراد قبل كل شيء "ضمان عدم تقدم الهياكل العسكرية للناتو، وعدم نشر قوات مسلحة إضافية على أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة بعد إعادة توحيد ألمانيا". ولإضافة: "كل ما كان يمكن القيام به وتعين فعله لترسيخ هذا الالتزام السياسي قد تم إنجازه".

يؤكد غورباتشوف بوضوح أن توسيع حلف الناتو سيشكل خيانة لما كان يرى "روح" المناقشات في ذلك الوقت، لكنه يؤكد مجددًا أنه لم يتم تقديم أي التزام رسمي. يواصل الروس الادعاء بأن الغرب قدم مع ذلك ضمانات غير رسمية. نظرية لها ميزة كونها بطبيعتها من المستحيل التحقق منها.

وبالمقابل يتهم الغرب أن روسيا انتهكت معاهدة عدم استخدام القوة لإعادة السيطرة على دول أوروبا الشرقية المنسلخة من حلف وارسو وعدم ضم الدول المنسلخة من الاتحاد السوفيتي السابق... ومع ذلك، لا تزال أهمية توسع الناتو محل نقاش، بما في ذلك بين الخبراء الغربيين. وكما لاحظ الباحث أوليفييه شميت عام 2018، فإن القضية استعادت أهميتها منذ عام 1993 بقيادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، رغم أن قسمًا كبيرًا من الإدارة الأمريكية عارضها خوفًا من التصورات أو التفسيرات الروسية. ولكن من أجل طمأنة روسيا، اختار الناتو عن حق في عام 1993 دمجها في الشراكة من أجل السلام. الهدف: "بناء شراكة مع روسيا وإقامة حوار وتعاون عملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك". لم يتم تعليق هذا التعاون حتى عام 2014، عندما قررت روسيا ضم شبه جزيرة القرم.

واغنرغيت: الفخ المذهل الذي وضعته أوكرانيا للمرتزقة الروس:

ما يحرص أنصار فلاديمير بوتين على عدم تحديده، هو أنه في وقت استعادة جزيرة القرم، كانت روسيا بالفعل هي التي استهزأت بالوعد، وهذا الوعد حقيقي. ضمنت مذكرة بودابست، التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين في عام 1994، لأوكرانيا احترام روسيا لأوكرانيا وضمانها لسيادتها وسلامتها الإقليمية، مقابل انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. التخلي عن مخزونات الأسلحة النووية الموروثة من الاتحاد السوفياتي.

قبل كل شيء، بالإضافة إلى ماضيهم المؤلم مع الاتحاد السوفيتي، كانت سياسة روسيا العدوانية تجاه جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ورغبتهم في الارتباط بفضاء ديمقراطي، هو ما دفعهم جزئيًا إلى أحضان الناتو، حسب ما يدعي الغربيون. وهكذا، في حين عارض غالبية الأوكرانيين الانضمام إلى التحالف عبر الأطلسي " الناتو" قبل عام 2014، تحول الرأي العام تمامًا في الاتجاه المعاكس منذ بداية الحرب: 58 ٪ من الأوكرانيين يرغبون الآن في الانضمام إلى "حلف الناتو". إن أسطورة روسيا المحاصرة هي نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها.

هل روسيا على وشك غزو أوكرانيا حقًا؟

تم الإبلاغ عن تحركات مشبوهة للقوات بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية. حتى لو كان بوتين يريد فقط توجيه نوع من التهديد، فإن هذا النوع من المواقف يمكن أن يستمر بحرية.

في ربيع عام 2021، توقع أميرال في البحرية الأمريكية أن الصين يمكن أن تغزو تايوان في غضون ست سنوات. اليوم، يحذر المسؤولون والخبراء من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.

يقلل تقرير حديث صادر عن وكالة الاستخبارات التابعة للبنتاغون، والذي يعتبر متشددًا إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالصين، من معقولية حرب قصيرة المدى تشمل تايوان. في المقابل، يبدو أن كبار المسؤولين الأمريكيين قلقون حقًا بشأن مصير أوكرانيا. في وقت سابق من هذا الشهر، سافر ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، إلى موسكو لإبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بمخاوفه بشأن تجمعات القوات في المنطقة. سافر أفريل هينز، مدير المخابرات الوطنية، إلى بروكسل لإطلاع حلفاء الناتو على هجوم روسي محتمل يمكن أن يتجاوز التوغلات في منطقة دونباس الشرقية عام 2014.

هل روسيا وأوكرانيا - أكبر جمهوريتين في الاتحاد السوفياتي السابق وحلفاء لقرون قبل ذلك - على شفا الصراع؟ ماذا سيحدث لو اندلعت الحرب؟ وماذا يجب أن تفعل الولايات المتحدة للمساعدة في منع الطفح الجلدي؟ "سيكون ذلك أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

بادئ ذي بدء، ليس من الواضح ما الذي يجري. في الأشهر القليلة الماضية، اقتربت القوات الروسية من الحدود الأوكرانية. قال رئيس وكالة المخابرات الأوكرانية، الجنرال كيريلو بودانوف ، لصحيفة Military Times في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني أن الغزو بدا ممكنًا بحلول فبراير 2022. ومع ذلك، فإن الرسم البياني المستند إلى بيانات المخابرات الأوكرانية والمستنسخ في المقال يُظهر أنه في الواقع، فإن هذا التجميع المكثف للقوات الروسية - الجنود والدبابات والمعدات العسكرية الأخرى - بعيد كل البعد عن أنواع التحركات التي حدثت أثناء "حالة التأهب للحرب" في أبريل 2021 (بعد هذا التحذير ، تم إرسال الجنود إلى أماكن أخرى في روسيا).

يشير جيسون بوش، المحلل والمتخصص في شؤون روسيا في مجموعة أوراسيا، إلى أن معظم حشد القوات هذا يحدث على حدود روسيا وبيلاروسيا. يستنتج بعض المحللين أن روسيا قد لا تتخلص من جنودها في منطقة دونباس في الشرق فحسب، بل يمكنها أيضًا إرسال قوات عبر بيلاروسيا للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية، كييف، في غرب البلاد. قال بوش عبر الهاتف: "من الصعب جداً تصديق هذا السيناريو". سيكون أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد القوات الروسية المتجمعة في محيط أوكرانيا وبيلاروسيا بـ 92000 جندي. "كيف تحتل دولة يبلغ تعداد سكانها 50 مليون نسمة بـ 92 ألف جندي؟"

بالمقارنة، بحلول عام 1968، حشد السوفييت 250000 جندي - وخمس فرق مدرعة - لغزو تشيكوسلوفاكيا، التي كان عدد سكانها في ذلك الوقت حوالي 10 ملايين شخص. في (براغ وحدها، وهي عاصمة تشيكوسلوفاكيا آنذاك، كان يعيش فيها مليون شخص؛ أما في كييف اليوم فهناك 2.8 مليون نسمة). أخيرًا، كعضو في حلف وارسو، تحالف تم تشكيله تحت رعاية الاتحاد السوفيتي، لم يكن لتشيكوسلوفاكيا جيش مستقل. الجيش الأوكراني لديه 255000 جندي - ربما يكون غير كاف لمواجهة حتى قوة غزو روسية أصغر، لكنه ليس "بكمية ضئيلة"، كما أشار بوش.

والأهم من ذلك، أن الجيش الأوكراني قد قطع خطوات كبيرة منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 لروسيا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى 2.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية بالإضافة إلى التدريب ليس فقط على القتال ولكن أيضًا في العمليات السيبرانية والحرب النفسية التي قدمها الغرب لأوكرانيا. ومع ذلك، فقد تحسن الجيش الروسي بشكل كبير ايضاً.

يقول مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في CNA، معهد أرلينغتون للأبحاث في فرجينيا، إن العدد الحالي أو موقع القوات المسلحة الروسية لا يهم. "المهم هو كيف ستتطور على مدى عدة أشهر كما يشرح كوفمان. لا يوجد دليل على اتخاذ قرار في الكرملين. لكننا سمعنا أن الجيش الروسي تلقى تعليمات للتحضير لحدث واسع النطاق محتمل في أوكرانيا".

بعد الغزو، سيكون لدى بوتين مشكلتان: إذا أمر بوتين بالفعل بغزو مفتوح، فهذه هي الأولى. يقول بوش: "كانت جميع عملياتها العسكرية صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة ومنخفضة المخاطر". خلال نزاع استمر خمسة أيام مع جورجيا، جمهورية سوفيتية سابقة، حصر عملياته بشكل أساسي في جيب كانت ملكيته متنازع عليها. في سوريا أرسل تعزيزات جوية لكن القليل من الجنود. لم يكن أكثر إنجازاته صدقًا، وهو ضم شبه جزيرة القرم، دمويًا؛ اعتبر العديد من سكان المنطقة أنفسهم روس لفترة طويلة. (تبرع نيكيتا خروتشوف بشبه جزيرة القرم لأوكرانيا في عام 1954، ولكن نظرًا لأن كلا البلدين كانا يعيشان تحت حكم الاتحاد السوفيتي، كان التبرع رمزيًا إلى حد كبير). المتمردون الأوكرانيون الناطقون بالروسية هم من تمرد على سلطة أوكرانيا المركزية في القرم. وحتى يومنا هذا، لم يعترف بوتين بوجود أي جندي روسي خارج الحدود الروسية.

إذا شن بوتين غزوًا، فسيراهن بجرأة على أن الولايات المتحدة لن ترد بقوة. سيكون هذا الرهان منطقيًا، على المدى القصير على أي حال. أوكرانيا ليست جزءًا من الناتو. وقعت واشنطن على بروتوكولات مختلفة على مر السنين تُظهر "التزامًا لا يتزعزع" بوحدة أراضي أوكرانيا - ولكن لا شيء يتوافق مع المادة 5 من حلف شمال الأطلسي، التي تنص على أن مهاجمة أحد أعضاء المنظمة هي بمثابة عدوان على جميع الأعضاء الآخرين. وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستعود إلى أوروبا بقوة، حيث يعيد بايدن توجيهها نحو الصين. يقول مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في وكالة الأنباء القبرصية: "في كلتا الحالتين، بعد الغزو، سينتهي الأمر ببوتين إلى وجود قضيتين على يديه. أولاً، سيتعين عليها احتلال الأراضي الأوكرانية لفترة من الوقت - ولم يكن الجيش الروسي أبدًا جيدًا جدًا في الحفاظ على العمليات الهجومية أو خطوط الإمداد، والتي ستكون عرضة لقوات حرب العصابات.

ثانيًا، ستحفز حلف الناتو كتحالف عسكري وسياسي لم يسبق له مثيل منذ نهاية الحرب الباردة، وتعيد له الحياة والحيوية. كما يوضح كوفمان: "هذا يعني أن الولايات المتحدة ستعود إلى أوروبا بقوة، حيث يعيد بايدن توجيهها نحو الصين والفضاء الهندي والمحيط الهادئ". يرغب حلفاؤنا الأوربيون في الحصول على تأكيدات بأنهم لن يكونوا التاليين في القائمة، وعلينا الاستجابة لهذه الدعوة.

إن إعادة تنشيط العلاقات عبر الأطلسي من شأنه أن يدمر الاستراتيجية التي كان بوتين يبتكرها منذ عقد من الزمان، وهي عنصر حاسم في سياسته الخارجية التي تتمثل في تعزيز الحضور الروسي والتحريض على الانقسام في العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها من أجل إضعافها، وربما الطموح لإخراج الولايات المتحدة من القارة الأوروبية. فلماذا يخاطر بوتين بإحياء الحرب الباردة بشروط ستكون غير مواتية له بشكل كبير؟

أحد الأسباب، وربما السبب الوحيد، الذي يجعله يميل إلى القيام بذلك على الرغم من المخاطر، هو الخوف من أن أوكرانيا قد تقطع علاقاتها كلياً مع روسيا. ومن هنا توصلنا إلى الدافع المحتمل وراء مناورات الرئيس الروسي الأخيرة في المنطقة.

لم يعد السؤال هو ما إذا كان بوتين سيهاجم دولة، ولكن أيها سيهاجم

لدى بوتين سبب يدعو للقلق فبوتين، الذي أعلن ذات مرة أن تفكك الاتحاد السوفياتي "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين"، اعتبر دائمًا أوكرانيا جزءًا من روسيا، وهي وجهة نظر أعاد تأكيدها في مقال له نشر في يوليو تموز. في خطاب حديث إلى دبلوماسييه، تحدث عن مخاوفه من أن الولايات المتحدة كانت تهدد هذا الارتباط وسلط الضوء على الزيادة في عدد قواعد التدريب الأمريكية في أوكرانيا والتدريبات العسكرية الأمريكية المشتركة والأوكرانيين في البحر الأسود. كانت أوكرانيا تتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو منذ سنوات عديدة. كرر رئيسها، فولوديمير زيلينسكي، الطلب خلال زيارة قام بها مؤخرًا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف، والتي رد عليها أوستن بأنه لم يغلق الباب أمام هذا الاحتمال لكنه لايريد استفزاز روسيا في الوقت الحاضر. في خطابه في أكتوبر، اعترف بوتين بأن "العضوية الرسمية في الناتو قد لا تحدث أبدًا، لكنه شدد على أن التوسع العسكري في المنطقة قد بدأ بالفعل، وهذا يمثل تهديدًا حقيقيًا للاتحاد الروسي" نظراً لتواجد أوكرانيا على الحدود الروسية.

وعلى نطاق أوسع، يسلط "ميثاق الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والولايات المتحدة" الذي تم التوقيع عليه في بداية شهر نوفمبر من قبل وزير الخارجية أنطوني بلينكين ونظيره الأوكراني الضوء على هدف بعيد المدى يهدف لــ "الاندماج الكامل لأوكرانيا في المؤسسات الأوروبية والأوروبية الأطلسية". لقد كانت الإطاحة بالرئيس المدعوم من موسكو وانتخاب رئيس دولة موالٍ للغرب هي التي أدت إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والتوغل في منطقة دونباس في عام 2014. كما أن سيطرة موسكو الخانقة على المنطقة والسياسة الداخلية قد تم تحديها أيضًامن خلال احتجاجات ذات نطاق مذهل كرد فعل على إعادة انتخاب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وفي أعقاب صعود أليكسي نافالني في السياسة في موسكو - وكلاهما كان ضحيتين للقمع العنيف.

بالنسبة لتوماس غراهام، العضو الفخري في مجلس العلاقات الخارجية والمدير السابق لروسيا في مجلس الأمن تحت رئاسة جورج دبليو بوش، فإن لدى بوتين سبب يدعو للقلق. فقد أعترف بأنه: "على الرغم من كل ما يمكن قوله عن نجاحات السياسة الخارجية الروسية في عهد بوتين، فإن الحقيقة هي أن المؤسسات الغربية - من وجهة نظر مادية وأيديولوجية - قريبة من الحدود الروسية". إذا احترمت أوكرانيا اتفاقيات مينسك الثانية، "فقد يشجع ذلك حقًا على وقف تصعيد روسيا ويعطي زخمًا جديدًا لعملية السلام المتوقفة حاليًا".

في السنوات التي أعقبت نهاية الحرب الباردة مباشرة، عندما كانت روسيا السوفيتية في نهايتها ضعيفة جداً، استغل الغرب ذلك الظرف ووسعت الولايات المتحدة حلف الناتو وأحضرت جميع رعايا الاتحاد السوفيتي السابق من حلف وارسو إلى التحالف العسكري الغربي - على الرغم من التأكيدات على عكس ذلك التي أكدها الرئيس بيل كلينتون. (طرح بوتين هذه القصة، كما فعل مرات عديدة من قبل، في خطابه الأخير للدبلوماسيين). يدرك العديد ممن يخشون غزوًا روسيًا لأوكرانيا أن بوتين قد يكون مدفوعًا بخوفه من أنه ما لم نتصرف بسرعة وقوة، فإن أوكرانيا ستنجرف بالتأكيد إلى الحظيرة الغربية.

في مقال نُشر مؤخرًا في Politico، جادل صمويل تشاراب، أستاذ العلوم السياسية في معهد البحوث والاستشارات التابع لمؤسسة RAND والمؤلف المشارك لكتاب `` الجميع يخسر: أزمة أوكرانيا والمسابقة المدمرة لأوراسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي '‘، أن الرئيس جو بايدن ليس فقط يجب أن يجبر روسيا على إنهاء هذا المأزق، لكن عليه أيضًا أن "يدفع كييف لاتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك الثانية".

هذه الاتفاقيات، التي وقعتها أوكرانيا تحت الإكراه الروسي، تدعو إلى وقف إطلاق النار ولكن أيضًا إلى الحوار بين الحكومة الأوكرانية والزعماء الانفصاليين في منطقة دونباس. لم تظهر كييف أي اهتمام بهذه الفكرة، وهذا أمر مفهوم. لكن بالنسبة لتشاراب، إذا التزمت أوكرانيا بهذه الاتفاقيات، "على الرغم من عدم كمالها، فقد يشجع ذلك حقًا على وقف تصعيد روسيا ويعطي زخمًا جديدًا لعملية السلام المتوقفة حاليًا". وأضاف قائلاً: "بالنسبة لموسكو، كان صراع دونباس دائمًا وسيلة لتحقيق هدف: أن يكون لديك نفوذ للتأثير على أوكرانيا من أجل الحد من اندماجها الغربي". إذا لم يتمكن بوتين من تحقيق هذا الهدف سياسيًا، فيمكنه اللجوء إلى الوسائل العسكرية لمنع أوكرانيا من التملص منه. حتى لو كان يريد فقط التلويح بالتهديد بغزو، ربما من أجل جذب انتباه بايدن وإجبار الولايات المتحدة (وأوكرانيا) على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فإن هذا النوع من المواقف يمكن أن يكون حرًا تمامًا. في السيناريوهات المتصاعدة، غالبًا ما ينظر إلى الحركات الدفاعية من جانب الآخر على أنها أعمال عدوانية.

يطمح الكثيرون، في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى "التكامل الغربي" لأوكرانيا، ولكن قد يكون الوقت قد حان للتساؤل عما إذا كان هذا الهدف، الذي ظل قيد الإنشاء لسنوات عديدة ولم يأت بعد، يحتاج لألف فرسخ لتحقيق النجاح، ويستحق مخاطر الحرب، أو حتى التوتر المستمر وعدم الاستقرار.

يدعو جراهام إلى مزيج من "الردع والدبلوماسية"، بمعنى مساعدة أوكرانيا في القضايا الأمنية، وربما إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، ولكن أيضًا لإجراء مناقشات حول المسائل الأمنية المتعلقة بروسيا وبقية أوروبا. هل هذا حل واقعي؟ الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي البدء في الحديث عنها.

لقد بلغ خطر "الحرب العرضية" ضد روسيا ذروته هذا ما يعتقده رئيس الأركان البريطاني نيك كارتر.

أعرب القائد الحالي للقوات البريطانية، الجنرال السير نيك كارتر، الذي سيتنحى نهاية الشهر الجاري، عن قلقه البالغ إزاء الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وفي مقابلة مع برنامج "أندرو مار شو" على بي بي سي، يتذكر أن الحكومة البيلاروسية تدفع المهاجرين العراقيين والسوريين إلى "حدود الاتحاد الأوروبي" في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة. ويقول إن هذه الأعمال تحاك بدراية وتشجيع من روسيا. ووفقًا له، فإن خطر اندلاع صراع عرضي مع روسيا هو الأعلى منذ الحرب الباردة.

حشدت بولندا قواتها للتعامل مع هذه الأزمة، الأمر الذي أثار رد فعل من وزارة الدفاع البيلاروسية. ويتهم الأخير جاره بتقديم تعزيزات عسكرية "غير مسبوقة" على الحدود. في الواقع، نشرت الدولة الأوروبية 15000 جندي ودبابة ووسائل دفاع جوي، من بين أمور أخرى.

عند سؤاله عن خطر حدوث "شيء خطير حقًا"، أجاب رئيس الأركان البريطاني بأن هذه الفرضية ممكنة: "أعتقد أنها حالة كلاسيكية للاستراتيجية المختلطة حيث يرتبط التضليل وزعزعة الاستقرار، وفكرة دفع المهاجرين حدود الاتحاد الأوروبي مثال كلاسيكي".

الجيش البريطاني مستعد لإنقاذ بولندا:

تحدثت وزارة الدفاع البريطانية عن الوضع في يوم الجمعة 12 نوفمبر، وقالت: سيتم إرسال جنود الجيش إلى بولندا لتقديم "الدعم الفني". خلال الفترة التي قضاها في برنامج بي بي سي، أوضح نيك كارتر أن القوات المرسلة كانت متوجهة إلى هناك للمساعدة في بناء الأسوار على طول الحدود، وليس لمحاربة القوات البيلاروسية. ويضيف: "ما يظهره هذا هو وحدتنا مع بولندا وحقيقة أننا نقف إلى جانبها ضد هذه الأنواع من التهديدات «التي تلوح بها بيلاروسيا، التي تشكل حالياً "الستار الحديدي" الجديد في أوروبا. ووفقًا للاتحاد الأوروبي، يتصرف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بهذه الطريقة كدليل على الانتقام. تشجيع عبور الحدود بشكل غير قانوني هو رده على العقوبات التي فرضتها أوروبا بعد حملتها على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد إعادة انتخابه المتنازع عليها في عام 2020.فتحشيد المهاجرين الأجانب على الجانب البيلاروسي المحاذي لبولونيا، أي لحدود أوروبا، يعنس ممارسة الضغوط والتهديد بزعزعة استقرار أوروبا عبر تدفق ملايين المهاجرين الأجانب إليها، وهي نفس الاستراتيجية التركية لابتزاز أوروبا.