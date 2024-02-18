لم يعد من الصعب أو المستحيل، في زمن التطور الملموس كل لحظة وكل جزء من أجزاء الثانية، أن يتم توثيق الأحداث والمجريات والشخوص والصفحات بعلامات تميزها الدقة أولاً من حيث الوصف فالتأكيد ومن حيث السرعة فالمال أحياناً للتوثيق! وعلى سبيل الذكر بات من السهل جداً أن توثق الحسابات والشخوص والوزارات وربما الدول ببعض العلامات التي من السهل جداً أن يتم توثيقها عبر آليات عدة يختزلها عنصر المال أحياناً، لتظهر بشكل يوحي أو يوحى بأنه عزز بشهادة!

لست هنا لأطيل ضمناً وذكراً لحالة أو حالات مكنتها الصدفة والتطور السريع والظروف المواتية لتثبت حضورها وإن كان هشاً وموثقاً بحساب الشهر أو السنة مع مراعاة التخفيض و"الدسكاونت" بحسب العروض. فكل شيء ممكن ومتاح طالما أنَّ الادوات أتاحت والتوفير متاح!

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ليس سهلاً أو من المعقول أن نضع إقليم كوردستان بتاريخ نضاله الطويل في قائمة التعريف فالتوثيق طالما أن المعرف لا يحتاج إلى تعريف، وطالما أنَّ دماء شهدائنا في الأمس طرزت صفحاتنا اليوم بتوثيق قد لا يحتاج إلى تبرير ولا إلى عروض بحكم العولمة والتطور السريع... يصار لا بد أن نستلهم هنا عودة بالذكريات ونذكر الآخرين بأن تاريخ نضالنا الطويل بعلاماته الحمراء وحدوده الحمراء رسمت ملامح حاضرنا وأسست لقادم الغد سلاماً واحتراماً وخطوطاً حمراء لا تقبل الاعتداء عليها ولا تقبل الاعتداء منها... ومنها إلى العالم أجمع نقولها بكل فخر وثقنا حساب أجدادنا بتأريخ نضالنا الطويل... بعلامة حمراء هي الأسمى والاصدق حضوراً بين الجميع مع الاحترام والسلام منا للجميع.

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تلك الإشارة للتوثيق عمرها فاق المئة عام، ولست هنا لأعيد بل لأذكر بما تعرض له أسلافنا في إقليم كوردستان من حملات قمع وترهيب وتهجير إلى حملات تعريب فقتل وتشريد جابهتها ثورات أجدادنا وأبطالنا من زمن الحفيد إلى الملا مصطفى بارزاني إلى أيلول وگولان وقسم الزعيم مسعود بارزاني في حاضر يحق به الحق والحقوق بين الجميع... وثقنا حساباتنا بالدماء ونحن نواكب التطور اليوم والعالم كل لحظة في أحلك الظروف لتنطلق إنجازات الكابينة التاسعة لكل العالم ابتداءً من دعم الاقتصاد الداخلي فالاقتصاد الأخضر ودعم الصناعة لتكون هي الأساس ودعم الاستثمارات لتكون المنطلق... وما زلنا نوثق كل يوم إنجازاً جديداً عنوانه إقليم كوردستان، حيث السلام بين الجميع وحيث الاحترام لغة، والأمان صفة، بل واقعاً جسده إقليم كوردستان.