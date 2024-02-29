ذات يوم كنت أقرأ كتاباً بعنوان "تحف العقول عن آل الرسول"، وفيه الكثير من النصائح والإرشادات التي ورد ذكرها عن الإمام علي وذريته، وتتضمن توجيهات وتعليمات تصب في مجرى الآداب الإجتماعية لكل صغيرة وكبيرة ولكل شاردة وواردة في حياة الإنسان، ومنها آداب استخدام دورة المياه الصحية (التواليت)، إذ يقول الإمام علي: عند دخول الإنسان الى دورة المياه عليه أن يقول: عند جلوسه على المقعد وقبل أن يضع (اللهمَّ اكفنيه كما سوَّغتنيه) وعندما ينتهي وينهض فعليه أن ينظر إلى خروجه ويقول (اللهمَّ ارزقني الحلال وجنِّبْني الحرام)، ثم يقول ناصحاً الإنسان: يجب الإستنجاء بالماء البارد بعد الفراغ من التبول والتغوط لأن غسل العورتين بالماء الدافئ أو الحار يؤدي إلى الإصابة بالبواسير؛ إلى هذا الحد تنطوي مفردات الآداب في الإسلام على تعميم وشمول أدبي يخص كافة ميادين الحياة.

ومما وقعت عينيَّ عليه وقرأته في هذا الكتاب هو قول للإمام الحسين بن علي، عليهما السلام، فيه توجيه للإنسان (الرجل) في كيفية الحفاظ على قدراته الجنسية وفي كيفية معالجتها إذا شعر بضعف، فيقول: "من أراد الباه (القوة الجنسية) فليأكل البصل بالبيض".

لقد دفعني إلى كتابة هذه الأسطر الكثير من البحوث والمقالات التي قرأتها في صحف هذه الأيام والتي تؤكد على وجود منافع جنسية للبصل والبيض تتطابق مع قول الإمام الحسين أعلاه، وتنصح الرجل بتناولهما للحفاظ على قدراته الجنسية، ومعالجتها إذا ما أصابها عطب أو خلل أو ضعف بسبب تعرضه إلى حالة مرضية ما.

عن فوائد البصل الجنسية يقول الأطباء إنه يحسّن الصحة الجنسية عند الرجل. لماذا؟ لأنَّ البصل يحتوي على مركبات الكبريت والأحماض الأمينية، والفلافونيدات التي تعتبر من أشهر مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الألياف الطبيعية والفيتامينات على غرار فيتامين (أ) وفيتامين (ك) ومعادن مثل الزنك والمغنيسيوم والنحاس والسيلينيوم، مما يجعله عنصرًا غذائيًا غنيًا بالمكونات الغذائية التي تساهم في تحسين الصحة الجنسية عند الرجل.

وعليه، فإن البصل يحتل مكانة المنشّط الجنسي الطبيعي، أما قشر البصل تحديدًا فهو من المنشطات الجنسية الطبيعية، حيث يساهم في زيادة الطاقة الجنسية وتحسين الأداء عند الرجل.

كما أنَّ البصل يقي الرجل من ضعف الانتصاب؛ عند تناوله بانتظام، يجعل الرجل أقل عرضة لضعف الانتصاب، لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية التي تصل إلى العضو الذكري، من خلال إنتاج الهيموجلوبين وتقليل تجلط الدم، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين (ب) المركب وخصائصه المضادة للالتهابات.

وأخيرًا، بالإضافة إلى فوائد البصل للعضو الذكري، يعمل البصل على تقوية الجهاز المناعي، ويقلل من نسبة الإصابة بالسرطان.

أمَّا البيض، فله فوائد جنسية عديدة عند تناوله منفرداً، وكذلك يتمتع بنفس الفوائد عند تناوله مجتمعاً مع البصل، وهذا ما ورد في كلام إلإمام الحسين (ع) أعلاه؛ لذلك، يقول الطب المتطور اليوم إنَّ البيض مصدر للطاقة المتجددة، يساعد الرجال على ممارسة العلاقة الحميمة دون الشعور بالتعب أو الإعياء، لاحتوائه على عناصر غذائية تعمل على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، مثل البروتين.

ومن فوائد البيض الجنسية للرجال أيضاً أنَّه يمنع ضعف الانتصاب، لأنَّ البروتين الموجود بوفرة في البيض يوفر حماية كبيرة للرجال ضد الإصابة بضعف الانتصاب، كما يؤخر سرعة القذف، ومن فوائده أيضاً أنه يقوم بتعزيز الرغبة الجنسية التي يعاني من غيابها بعض الرجال، فضلاً عن تحسين الخصوبة، أي تقوية وتنشيط وزيادة أعداد الحيوانات المنوية في السائل المنوي، وهي من الحالات المرضية المزمنة التي يعاني منها الرجال.

ويشير الطب إلى أضرار قليلة للبيض، وهي احتمال التسمّم ببكتيريا السالمونيلا، وهو تسمم بسيط وغير مخيف على صحة الإنسان، كما يسبب البيض حساسية لدى البعض، تعرف باسم "حساسية البيض".