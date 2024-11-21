يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم للمشاركة في النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26)، المقرر إقامتها في الكويت. تأتي هذه البطولة في ظل تطلعات عالية للمنتخب السعودي لتحقيق نتائج متميزة، وقد أوقعت القرعة السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين والعراق واليمن، في مجموعة تعدّ من الأقوى في البطولة.

تشير التقارير إلى أنَّ الإدارة السعودية قد استقرت على المشاركة باللاعبين الأساسيين، وهو ما يعكس الجدية في التعامل مع البطولة والرغبة في الظفر باللقب. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي، ومكان إقامة المعسكر، وإمكانية خوض مواجهات ودية قبل البطولة. يُذكر أن المنتخب السعودي سيتوقف عن خوض مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 حتى آذار (مارس) المقبل، مما يمنح الفريق فرصة للتركيز بشكل كامل على البطولة الخليجية.

يشارك الأخضر السعودي بلاعبيه الأساسيين لعدة أسباب استراتيجية وتكتيكية. أولاً، يُعد الدوري السعودي للمحترفين من أقوى الدوريات في المنطقة، والمشاركة بالفريق الأساسي تعكس الجدية في المنافسة على اللقب، وتظهر الاحترام للمنافسين وللبطولة. ثانيًا، تأتي المشاركة في فترة توقف الدوري، مما يمنح اللاعبين فرصة للحفاظ على لياقتهم البدنية والتنافسية. ثالثًا، تُعطي البطولة فرصة للمدرب هيرفي رينارد لتقييم مستويات اللاعبين وخلق المزيد من التجانس بينهم، خاصةً أن المنتخب سيتوقف عن خوض مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 حتى آذار (مارس) المقبل.

رابعًا، تُعزز المشاركة من فرص المنتخب في الفوز باللقب، الذي تُوج به ثلاث مرات في أعوام 1994 و2002 و2003. خامسًا، تُساهم البطولة في تحسين ترتيب المنتخب السعودي في التصنيفات الدولية، مما يُعزز مكانته في القرعة للبطولات القادمة. سادسًا، تُعد البطولة فرصة للجماهير لمشاهدة نجوم الكرة السعودية في منافسات إقليمية، مما يُعزز الروابط بين اللاعبين والجماهير. سابعًا، تُساهم المشاركة في تعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الدول المشاركة، وتُضفي قيمة أكبر على البطولة.

يأتي هذا القرار لتعزيز الانسجام بين اللاعبين والاستفادة من فترة التوقف الطويلة للدوري السعودي للمحترفين، مما يوفر فرصة مثالية للإعداد الجيد للبطولة. تم وضع خطة المشاركة منذ فترة لتحقيق أقصى استفادة من البطولة للوقوف على مستويات اللاعبين وخلق المزيد من التجانس بينهم، مما يجعل البطولة الخليجية فرصة مثالية للتحضير والاستعداد.

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من المقرر أن يتوقف الدوري السعودي للمحترفين من 7 كانون الأول (ديسمبر) حتى 9 كانون الثاني (يناير) 2025، وقبله بأيام قليلة تُستأنف المسابقات بإقامة دور ربع النهائي لبطولة كأس الملك. ومن المنتظر الكشف عن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي، ومكان إقامة المعسكر، وما إذا كان سيتم خوض مواجهات ودية قبل المغادرة إلى الكويت.

منذ انطلاق كأس الخليج العربي، لم يغب المنتخب السعودي إلا في نسخة 1990. ومع أنه تُوج باللقب ثلاث مرات، إلا أن الفترات التي تلت آخر تتويج شهدت غيابًا عن منصات التتويج، مما أثار رغبة قوية لدى الفريق والجماهير لاستعادة اللقب.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي شارك في أكثر من نسخة سابقة بالاحتياطيين أو الفريق الرديف، كما حدث في نسخ 2010، و2017، و2023. يعاني المنتخب في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ جمع 6 نقاط فقط في أول 6 جولات، ويحتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة.

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يستهل المنتخب السعودي مبارياته في خليجي 26 بمواجهة البحرين على ملعب جابر الأحمد، على أمل تحقيق انتصار يعيد الثقة إلى اللاعبين والجهاز الفني الجديد بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد.

كل التوفيق للأخضر السعودي في خليجي 26 ليعيد البسمة للجماهير السعودية العاشقة لكرة القدم ولمنتخبها، وتكون العودة الحقيقية لسكة الانتصارات وتحقيق نتائج رائعة في ما تبقى من مباريات في الدور الحاسم، وصولًا إلى نهائيات كأس العالم، وهو المكان الطبيعي للمنتخب السعودي.